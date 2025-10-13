Bugün
Hollywood camiasından yapay zeka oyuncuya "insan sanatını değersizleştiriyor" tepkisi

Yayınlanma Tarihi: 13.10.2025 11:06

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA), yapay zekayla oluşturulan "Tilly Norwood" adlı "oyuncu"nun insan sanatını değersizleştirdiğini ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Hollywood camiasından yapay zeka oyuncuya insan sanatını değersizleştiriyor tepkisi

Sosyal medyada genç bir aktris gibi görünen Norwood, yapımcıları tarafından "bir sonraki Scarlett Johansson" olma hedefiyle tanıtılırken, SAG-AFTRA, yapay zeka "oyuncu" hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, yaratıcılığın insan merkezli olması gerektiği vurgulanarak, "Tilly Norwood, bir aktör değil, profesyonel sanatçıların emekleriyle eğitilmiş bir bilgisayar programının ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

Yapay zekayla üretilen karakterlerin "yaşam deneyimi ve duygudan yoksun" olduğu belirtilen açıklamada, bunun insan sanatını değersizleştirdiğine ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca, sendikayla anlaşmalı yapımcıların "sentetik oyuncuları" kullanmadan önce sendikaya bildirimde bulunmaları ve gerekli müzakereleri yapmalarının sözleşme gereği olduğu hatırlatıldı.

İngiliz oyuncu Emily Blunt, "Bu gerçekten korkutucu, ajanslar bunu yapmamalı. Lütfen insan bağını elimizden almayın." ifadelerini kullanırken, Natasha Lyonne de Norwood ile çalışacak ajansların boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Norwood'un geliştiricisi Hollandalı oyuncu ve komedyen Eline Van der Velden, karakterin "insanların yerine geçmek için değil, sanatsal bir eser olarak" tasarlandığını savunmuştu.

Hollywood'da yapay zeka kullanımı, 2023'te başlayan uzun süreli grevlerde de en önemli tartışma başlıklarından biri olmuştu.

