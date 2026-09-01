Japonya'nın en yaşlı insanı unvanına sahip olan Kagawa Şigeko, 115 yaşında hayatını kaybederek bir dönemin sonuna işaret etti. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, Nara eyaletinin Yamato-Koriyama şehrinde yaşayan Kagawa, 1911 yılının Mayıs ayında dünyaya gelmiş ve tam 114 yıl boyunca Japonya'nın modernleşme sürecine tanıklık etmişti. Meiji döneminin son yıllarında doğan Kagawa, Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar uzanan tarihi süreçte, ülkesinin feodal bir imparatorluktan teknoloji devi bir ülkeye dönüşümünü bizzat yaşamış önemli bir tanık olarak kabul ediliyor.

Kagawa Şigeko'nun yaşam öyküsü, sadece biyolojik bir rekordan çok daha fazlasını temsil ediyor. 1934 yılında tıp fakültesinden mezun olduğunda, Japonya'da kadın doktorların sayısı oldukça azdı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği doruk noktasındaydı. Buna rağmen Kagawa, 1937'de kendi tıp kliniğini açarak kadın doğum ve iç hastalıkları alanında uzmanlaşmış ve 80'li yaşlarına kadar kesintisiz olarak mesleğini sürdürmüştür. Bu, yaklaşık 50 yıllık aktif bir tıp kariyeri anlamına geliyor. 1970 Osaka Dünya Expo Fuarı'nda tıbbi acil durum görevlisi olarak çalışması, 59 yaşındayken bile topluma hizmet etmeye devam ettiğini gösteriyor. En dikkat çekici anlarından biri ise 110 yaşındayken, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda tarihin en yaşlı meşale taşıyıcısı unvanını alarak dünya çapında tanınması oldu.

Kagawa'nın uzun yaşam sırrı, modern tıp ve sağlıklı yaşam araştırmaları açısından büyük önem taşıyor. Temmuz 2025'te gazetecilere verdiği son röportajlardan birinde, günlük rutininin temelini düzenli yürüyüş alışkanlığının oluşturduğunu belirtmişti. Ayrıca, kaligrafi ile kanji okuma ve yazma çalışmalarını sürdürerek hem zihinsel hem de fiziksel aktivitesini canlı tutuyordu. Geriatri uzmanları, Kagawa'nın yaşam tarzının Japonya'nın geleneksel beslenme kültürü, düzenli fiziksel aktivite, sosyal bağlılık ve zihinsel meşguliyet gibi unsurları mükemmel bir şekilde birleştirdiğini vurguluyor. Özellikle kaligrafi gibi ince motor beceriler gerektiren aktivitelerin beyin sağlığını koruduğu ve bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Kagawa'nın vefatının ardından "Japonya'nın en yaşlı insanı" ünvanı, Kyoto eyaletinde yaşayan ve Aralık 1911 doğumlu olan Kişimoto Fuyo'ya geçti. Bu değişim, Japonya'nın süper yaşlı (110 yaş ve üzeri) nüfus konusundaki küresel liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Japonya, ortalama yaşam beklentisinde dünya birincisi konumunda ve ülkede 90 binin üzerinde 100 yaşını aşmış insan bulunuyor. Bu olağanüstü başarı, ülkenin evrensel sağlık sigortası sistemi, beslenme alışkanlıkları, aktif yaşam tarzı teşvikleri ve yaşlı bakımındaki yüksek standartlarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Kagawa'nın mirası, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Japonya'nın yaşlı nüfus yönetimi konusundaki küresel modelinin canlı bir örneği olarak tarihe geçiyor.

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