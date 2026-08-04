Yaz aylarında deniz ve havuz keyfi sırasında kontakt lens kullanımı ciddi sağlık riskleri taşıyor. Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Coşkun, kontakt lensle denize veya havuza girilmesinin korneada tehlikeli enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Havuz ve deniz suyunda bulunan bakteri ve parazit gibi mikroorganizmaların kontakt lens yüzeyine yapışarak gözün saydam tabakası olan korneada 'keratit' adı verilen ciddi enfeksiyonların gelişmesine neden olabildiğini belirten Coşkun, tedavide geç kalınması halinde bu enfeksiyonların kalıcı görme kaybına yol açabileceğini vurguladı.

Yaz döneminde göz polikliniğine en çok alerji, kaşıntı, yanma, batma, kızarıklık ve çapaklanma şikayetleriyle başvurulduğunu ifade eden Doç. Dr. Coşkun, havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klor gibi maddelerin göz yüzeyinde tahrişe ve kimyasal konjonktivite yol açabildiğini açıkladı. Özellikle temizliğine dikkat edilmeyen havuz suyunun gözün yüzeyinde tahriş ve iltihaplanmaya neden olabildiğini belirten uzman, kontakt lens kullanıcılarının bu risklere karşı çok daha hassas olduğunu vurguladı. Keratit olarak adlandırılan kornea tabakasının iltihaplanması durumunun bazen ağır seyrederek kalıcı görme kaybına neden olabildiğini söyleyen Coşkun, bu nedenle kontakt lens kullanıcılarının kesinlikle lensleriyle denize veya havuza girmemesi gerektiğini ifade etti.

Enfeksiyon riskinden korunmak için deniz ve havuza mutlaka yüzücü gözlüğüyle girilmesini öneren Doç. Dr. Coşkun, denize veya havuza girilirken takılan lenslerin daha sonra bir daha kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kontakt lens kullanıcılarının gözlerinde kızarıklık, batma ve ciddi ağrı olması durumunda derhal göz hekimine başvurmaları gerektiğini belirten uzman, geçmeyen ağrı, kızarıklık ve çapaklanma durumlarında geç kalınırsa enfeksiyonun daha iç tabakalara ilerleyebileceğini ve ciddi görme kayıplarına neden olabileceğini söyledi. Göz yüzeyindeki tahrişin doğrudan klordan değil, klorun ter veya idrarla birleşmesi sonucu ortaya çıkan kloramin adlı maddeden kaynaklandığını anlatan Coşkun, bu nedenle havuza girmeden önce mutlaka duş alınması gerektiğini vurguladı. Gözünde kızarıklık, çapaklanma gibi enfeksiyon belirtileri bulunanların havuza girmemesi gerektiğini, bu durumun hem enfeksiyonun diğer kişilere bulaşmasına hem de mevcut tablonun ağırlaşmasına yol açabileceğini ifade eden Coşkun, yaz döneminde ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın retina hasarı, katarakt ve bazı göz hastalıklarına yol açabildiğini belirterek, yüzde 100 UV korumalı ve sertifikalı güneş gözlüklerinin tercih edilmesini önerdi. Uzun süre klimalı ortamlarda bulunmanın gözyaşı tabakasında buharlaşmaya neden olarak göz kuruluğuna yol açabildiğine de dikkat çeken uzman, bu durumda odayı nemlendiren ürünler ile gerekli durumlarda hekim önerisiyle suni gözyaşı damlası kullanılabileceğini aktardı.

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