Yeni bir bilimsel araştırma, alkol tüketimi konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor: Günde sadece bir kadeh bile olsa alkol tüketiminin kan basıncını yükselttiği bilimsel olarak kanıtlandı. Amerikan Kalp Derneğinin prestijli bilimsel yayını "Hypertension" dergisinde yayımlanan bu kapsamlı çalışma, ABD, Güney Kore ve Japonya'dan 19 bin 500'den fazla katılımcının verilerini yaklaşık 5 yıl boyunca detaylı şekilde inceledi. Araştırma sonuçları, "ılımlı alkol tüketiminin zararsız olduğu" yönündeki yaygın inancı ciddi şekilde sorgulatıyor.

Araştırmanın bulgularına göre, günde ortalama 12 gram (yaklaşık bir kadeh şarap veya bir bira) alkol tüketen kişilerde büyük tansiyon (sistolik kan basıncı) değerlerinde yaklaşık bir birimlik artış gözlendi. Daha da dikkat çekici olan, günlük alkol tüketimi 48 grama çıkan bireylerde bu artışın yaklaşık 5 birime kadar yükseldiğinin tespit edilmesidir. Küçük tansiyon (diyastolik kan basıncı) değerlerinde ise özellikle erkeklerde belirgin artışlar kaydedilirken, kadınlarda bu artış aynı düzeyde gözlenmedi. Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Öğretim Üyesi Prof. Marco Vinceti, araştırmanın başyazarı olarak bulguların şaşırtıcı olduğunu ve düşük miktarda bile alkol tüketiminin zaman içinde tansiyon artışıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, alkolün tansiyonu yükselten tek etken olmadığını belirtmekle birlikte, alkol alımını sınırlamanın önemini özellikle vurguluyor. Prof. Vinceti, "Alkol alımını sınırlamak tavsiye edilir ancak tamamen kaçınmak çok daha iyidir" değerlendirmesinde bulundu. Dünya Hipertansiyon Ligi Başkanı Paul Whelton ise başlangıçta tansiyonu normal sınırda olup yükselme eğiliminde olan kişilerin, alkolü tamamen bırakmaktan en çok fayda sağlayacak grup olduğunu özellikle belirtti. Yüksek tansiyon, kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve vasküler demans (damarsal bunama) gibi birçok ciddi sağlık sorununa yol açabildiği için, bu araştırma sonuçları halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor ve alkol tüketim alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

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