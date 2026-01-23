Afrika’da M Çiçeği Acil Durumu Sona Erdi: Resmi Açıklama

Bugün
Yayınlanma Tarihi: 23.01.2026 15:59

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), M çiçeği virüsü salgını nedeniyle ilan edilen kıta genelindeki acil durumu resmen sona erdirdi. Ağustos 2024'te başlatılan acil durum uygulaması, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte sonlandırıldı. Afrika CDC yetkilileri, vaka sayılarındaki düşüş ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi sayesinde bu kararın alındığını açıkladı. M çiçeği virüsü salgını döneminde kıtada binlerce vaka tespit edilmişti. Sağlık otoriteleri, acil durum sona erse de önlemlerin devam edeceğini ve vatandaşların tetikte olması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (AA) - Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), M çiçeği (mpox) virüsü salgını için kıta genelindeki acil durum ilanını sona erdirdiğini bildirdi.

Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya, yaptığı açıklamada, "Mpox'un kıtasal güvenlik açısından halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmesinin kaldırıldığını duyuruyorum. Bu durum, Afrika'nın halk sağlığı müdahalelerine liderlik etme kapasitesinin arttığını gösteriyor." dedi.

Kaseya, acil durumun kaldırılmasının "Afrika'da mpoxun sonunu" işaret etmediğini söyledi.

Afrika CDC verilerine göre, 2025'in başlarında ve sonlarında görülen en yoğun bulaşma dönemlerinde şüpheli vakalar yüzde 40, teyit edilmiş vakalar yüzde 60 azaldı.

Şüpheli vakalar arasındaki ölüm oranı ise yüzde 2,6'dan yüzde 0,6'ya geriledi.

Afrika CDC, kıtada vakaların artmasının ardından Ağustos 2024'te "mpox acil durumunun" ilan edildiğini duyurmuştu.

2024'te kıtada 80 bin 276 şüpheli vaka ve 1340 ölüm bildirilmiş; bu durumun 2023'ün aynı dönemine kıyasla vakalarda 5 kat, ölümlerde 2 kat artış anlamına geldiği açıklanmıştı.

Acil durum ilanının ardından mpoxla mücadele için 1 milyar doların üzerinde finansman sağlanmış, 16 ülkede 5 milyon dozdan fazla mpox aşısı dağıtılmıştı.

