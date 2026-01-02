Gazze’de MR cihazlarında yaşanan kriz sebebiyle yaralı ve hastaların tedavisi aksıyor

Sınırlı kapasiteyle hizmet vermeye çalışan Gazze'deki hastanelerde, MR gibi ileri görüntüleme yöntemlerine erişimin olmaması, özellikle nörolojik, onkolojik ve ortopedik vakalarda ciddi sorunlara neden oluyor. Yetkililer, alternatif yöntemlerin çoğu vakada yeterli olmadığını vurguluyor.

Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha önce Gazze'de Şifa, Rantisi ve Avrupa Hastanesi başta olmak üzere bazı merkezlerde bulunan MR cihazları, savaş sırasında İsrail ordusunun saldırıları sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu durum, hastaların temel bir teşhis aracından mahrum kalmasına yol açtı.

Uzmanlar, MR cihazlarının yokluğunun tedavi süreçlerini uzattığını, sevk ihtiyacını artırdığını ve hastaların iyileşme şansını düşürdüğünü ifade ediyor. Sağlık altyapısındaki hasarın giderilmesi ve ileri teşhis imkanlarının yeniden sağlanması için acil destek çağrısı yapılıyor.

Yaşanan MR cihazı krizinin Gazze Şeridi'nin tamamında mevcut olduğunu belirten Şifa Tıp Kompleksi Radyoloji Bölümü Başkanı ve Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Muhammed Emin Matar, saldırılar öncesi Gazze Şeridi'nin tamamnında 15 adet MR cihazı bulunduğunu ancak saldırılar yüzünden şu an cihazların tamamının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Cihazların İsrail saldırıları sebebiyle tamir olamayacak şekilde hasar gördüğünü, tüm cihazların yenileri ile değişmesi gerektiğini belirten Matar, MR cihazı krizinin bölgede şu an felaket seviyesine ulaştığını ifade etti.

Kanser hastası bir kızı olan Filistinli Züheyr Davas ise, kızı Hur'un 2 yaşında olduğunu, kızına yaklaşık 1 buçuk yıl önce kanser tanısı konduğunu belirtti. Kızının çok acı çektiğini ve halsiz olduğunu söyleyen Davas, bölgede MR cihazlarının bulunmaması sebebiyle kanserin tam hangi bölgede olduğunun teşhis edilemediğini ve durumun kötüleşerek kızının kemoterapi ilaçları almasına sebep olabileceğini söyledi.

Bir an önce sınırların açılarak Gazze'ye yeni MR cihazlarının girişine izin verilmesi gerektiğini belirten Davas, kızının durumunun daha fazla kötüleşmeden tedavi görmesi gerektiğini ifade etti. Davas kızını tedavi ettirebilmek için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.