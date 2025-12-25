Türk hekimler Senegal’de böbrek nakli operasyonlarına öncülük edecek

TİKA ve Ticaret Bakanlığının desteği, Türkiye Organ Nakli Vakfı koordinasyonunda Senegal'in başkenti Dakar'a gelen ekip, ülkede organ nakli altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Senegal Sağlık ve Sosyal Eylem Bakanlığı ile Türkiye Organ Nakli Vakfı arasında 2017'de imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Senegal'de organ nakli alanında kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yılki ziyaret doğrultusunda, nakil süreci öncesinde Türk hekimler tarafından hasta seçimiyle ameliyat öncesi ve sonrası takip süreçlerine ilişkin eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından aralarında cerrah, nefrolog, anestezi uzmanı, hemşire ve organ nakli koordinatörlerinin de bulunduğu Türkiye'den 19 kişilik uzman heyet, Dakar'daki Ouakam Askeri Hastanesinde operasyon hazırlıklarını tamamladı.

Hastanede, Türk doktorların yakın takibi ve rehberliğinde yapılması planlanan ameliyatlarla, canlı vericiden alınan böbreğin hastalara nakledilmesi hedefleniyor.

Türk hekimler, operasyonların tüm aşamalarında yerel sağlık ekipleriyle birlikte çalışarak sürecin güvenli ve etkin şekilde yürütülmesine rehberlik edecek.

Ekip, ülkede ilk kez canlı vericiden laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılması planlanan böbrek nakli ameliyatlarına öncülük edecek.

Çalışma kapsamında Türk sağlık heyeti, Ouakam Askeri Hastanesinin yanı sıra Idrissa Pouye Hastanesi ve Dalal Jamm Hastanesini ziyaret etti.

Ulusal Bağış ve Nakil Konseyi'nin toplantısına katılan heyet, öte yandan kemik iliği nakli programı ile kornea nakli ve göz bankacılığı alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin yerinde incelemelerde bulundu.

Protokol çerçevesinde 2023'te 3 böbrek nakli yapılmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.