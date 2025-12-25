Acil servise gereksiz başvuru gerçek acil hastalara müdahaleyi geciktirebilir

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Servisi'ne üst solunum yolu enfeksiyonu, mide-bağırsak rahatsızlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle yapılan başvurularda son haftalarda yoğunluk gözlemleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Duru, mevsim geçişleri, düzensiz beslenme ve stresin bu artışta önemli rol oynadığını belirtti.

Duru, yüksek ateş, geçmeyen öksürük, şiddetli karın ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle grip ve benzeri viral enfeksiyonların toplumda hızla yayıldığını ifade eden Duru, "Vatandaşlarımızın bu hastalıkların belirtilerinde panik yapmadan ve zaman kaybetmeden acil servise başvurması büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Duru, çocuklarda yüksek ateş, yaşlılarda ise tansiyon ve kalp kaynaklı şikayetlerin acil başvurular arasında ilk sıralarda yer aldığının bilgisini paylaşarak, evde bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Duru, "Acil servisler hayat kurtarmak için vardır. Gereksiz başvurular gerçek acil hastaların müdahalesini geciktirebilir." ifadesini kullandı.

