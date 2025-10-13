Gazze’deki Sağlık Bakanlığından tıbbi malzemelerin acilen bölgeye ulaştırılması çağrısı

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve insani koşullar, gerekli tıbbi malzemelerin acilen bölgeye girişini gerektiriyor." ifadesine yer verildi.

Binlerce hasta ve yaralının, kendilerine uygun sağlık hizmeti sunulabilecek donanımlı merkezlere acil şekilde ulaştırılmaya ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, uzmanlık ve teşhis hizmetlerinin durmasının, sağlık durumunu daha da kötüleştirdiği ve karmaşık cerrahi müdahalelerin yapılmasını engellediği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de faal durumda kalan az sayıdaki hastanenin desteklenmesi artık ertelenemeyecek bir öncelik haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, İsrail'in iki yıldır süren saldırılarında 38 hastane, 96 sağlık merkezi, 197 ambulans, 61 kurtarma ve itfaiye aracı tamamen tahrip edildi veya hizmet dışı kaldı.

Bakanlığın yanı sıra yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail'in sağlık sistemine yönelik kasıtlı saldırıları, tıbbi malzeme ile ilaç eksikliği nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu defalarca vurgulamıştı.

- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.