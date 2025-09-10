İstanbul'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı, Gaziosmanpaşa'da TOKİ Avrupa Konutları İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Gül, kentte 6 ayda Türkiye'nin nüfusu kadar kişinin hastaneye başvurduğuna işaret ederek, "Bunun iyi tarafı da kötü tarafı da var. İyi tarafı böyle bir kapasitemiz var. Kötü tarafı keşke 6 ayda 85 milyon vatandaşımız, hemşehrimiz hasta olmasa. Bu nasıl olacak? Sihirli değnek yok. Tedbirleri alırsak, çocukluktan başlayarak, 7'den 70'e bedenimizi, ruhumuzu diri tutarsak daha az hastalanırız. Bu da alışkanlıklarımızdan başlıyor." diye konuştu.

Herkesten çocuğunu spora yönlendirmesini, evladının bağımlı olmamasına ve beslenmesine dikkat etmesini isteyen Gül, şöyle devam etti:

"Bağımlılık çeşitli şekillerde önümüze geliyor. Telefon da tablet de bunlardan biri. Çocuğun spor yapması, arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşmesi kıymetli. Son 2 senedir yaptığımız şey şu. Bütün okullarımızda okul spor kulübü bulunsun istiyoruz. Okul spor kulüplerinde şunu diyebildik: 'Talep edilen bütün malzemeleri biz temin edeceğiz.' Dolayısıyla da okulun 100 öğrencisi, 1000 öğrencisi, 2 bin öğrencisi var. 'Spor yapacağız ama malzememiz yok.' Böyle bir mazeret ortaya çıkmasın istedik."

- "820 bin lisanslı öğrencimiz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın motivasyonuyla, sağladığı imkanlarla, ilgili bakanlıkların da gönderdikleri ödeneklerle bu sorunun ortadan kalktığını belirten Gül, "820 bin lisanslı öğrencimiz var. Şunu istiyoruz. 8 yaşındaki, 10 yaşındaki kardeşimiz kendini bir şeye ait hissetsin. Herhangi bir spor dalına ilgi duysun. Dolayısıyla da sporla devam eden bir yaşantısı olsun. Müsabakalar yapılsın." şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise 46 bin yatağı olan ve 6 ayda 85 milyon muayenenin yapıldığı kentte iyi doktorların, iyi hastanelerin olduğunu, burada en iyi imkanların sunulduğunu anlattı.

Sağlıkta hastalıktan önce korunmanın önemine değinen Güner, "2002'den itibaren sağlıkta dönüşüm projesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağlıkta devrim başarmış bir ülkeyiz. Sadece geçtiğimiz sene 500 bin yabancı turist, yabancı vatandaş şifa bulmak için İstanbul'a geldi. Bununla beraber Türkiye'nin her noktasına sağlık hizmeti veren bir ilden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri olduğunu aktaran Güner, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sene 84 bin 700 çocuğa, sağlık elçisi, sağlık dedektifi ünvanı verdik. Bu ne demek? Bu büyüklere verdiğimiz sağlık okuryazarlığı eğitimini aslında burada okulumuzda çocuklarımıza veriyoruz. Çocuklarımız ailesinin sağlık elçisi, sağlık dedektifi olacak. Fazla abur cubur yiyenleri, sağlıklı beslenmeyenleri, hareketsiz yaşayanları, sigara ve alkol tüketenleri uyaracak, onları sağlıklı yaşama doğru çağıracak ve bizim oradaki elimiz, kolumuz olacak."

- "İstanbul'da bu projeyle 1 milyon eve girmiş olacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de kentte eğitime başlayan 3 milyon öğrencinin yaklaşık 1 milyonunun ilkokulda okuduğuna işaret ederek, "İstanbul'da bu projeyle 1 milyon eve girmiş olacağız. 1 milyon anne, 1 milyon baba ve 1 milyon çocuk İstanbul'un çok önemli bir kısmı. Çocuklarımızın hem sağlıklı yetişmesi hem sağlıklı beslenmesi hem de tüm okullarımızda kurmuş olduğumuz spor kulüpleriyle bu seneki hedefimiz inşallah 1 milyonuncu lisanslı öğrenciye de erişim. Çocuklarımızın beşikten mezara kadar bu hayat bilgisini hem kendi hayatlarında uygulayarak hem çevreye yayarak güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yentür, "Aile Yılı" kapsamında beslenme, yaşam becerileri ve fiziksel etkinliklerle ilgili annelere yönelik eğitimleri artıracaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gül ve protokoldekiler, okul bahçesinde kurulan sağlıkla ilgili stantları gezdi. Daha sonra Gül, okulun bahçesine fidan dikti, katılımcılar da "Bağımlılıkla mücadele edeceğime söz veriyorum" mottosuyla okulun kapısındaki büyük ağaç resmini boyadı. Etkinlikte ayrıca çocuklara, ambulans gibi sağlık araçları tanıtıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.