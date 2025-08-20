Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelerde yatak dolulukları, yüzde 300’e ulaştı

İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelerde yatak dolulukları, yüzde 300’e ulaştı

Yayınlanma Tarihi: 20.08.2025 16:25

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerde yatak doluluklarının yüzde 300’e ulaştığını ve bunun "karşı karşıya kaldıkları en ağır sağlık ve insani felaketi" yansıttığını duyurdu.

İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelerde yatak dolulukları, yüzde 300’e ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hastanelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Burş, "Hastanelerde yatakların doluluk oranı yüzde 300'e ulaştı. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten bu yana karşı karşıya kaldığımız en ağır sağlık ve insani felaketi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hastanelerin kapasitesinin "yaralı, hasta ve açlıktan zayıf düşenler için yeterli gelmediğini" ifade eden Burş, yoğun bakım ünitelerindeki kuvözlerde "4 bebeği bir arada yatırmak zorunda kaldıklarını" aktardı.

Burş, Gazze'deki sağlık sisteminin ilaç sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, "İlaç stokları yalnızca birkaç günlük ihtiyacı karşılayacak düzeyde." uyarısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de 2 Mart'tan itibaren de tüm sınır kapılarını ve geçişleri kapatarak insani yardım girişini engelliyor ve sadece sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, Gazze'de ciddi ve tehlikeli bir sağlık krizine yol açıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi Munir el Gazze İsrail 7 Ekim 2023

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

K-Pop Dalgası ve Gençlik Üzerindeki Etkileri I Aile Akademisi Bölüm 5

K-Pop Dalgası ve Gençlik Üzerindeki Etkileri I Aile Akademisi Bölüm 5

Türk Halk Müziği Sözlüğü

Türk Halk Müziği Sözlüğü

Plasebo Etkisi nedir?

Plasebo Etkisi nedir?

Ölüleriyle yaşayan medeniyet: Osmanlı

Ölüleriyle yaşayan medeniyet: Osmanlı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

>