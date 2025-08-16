Bugün
Sağlık

Gazze Hükümeti: İsrail, Aksa Şehitleri Hastanesini 13. kez bombaladı

Yayınlanma Tarihi: 16.08.2025 09:13

Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail’in Şehitler El-Aksa Hastanesini 13. kez hedef aldığını duyurdu.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in savaş uçakları tarafından bugün Aksa Şehitleri Hastanesine düzenlenen bombardımanın,7 Ekim 2023'ten beri 13. saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının sağlık altyapısını sistematik hedef alma niyeti taşıdığı vurgulanarak, "İsrail ordusunun Gazze halkına yönelik devam eden saldırı ve soykırım suçları kapsamında, bugün (Cuma) işgalci güçler hastane içinde bir mülteci çadırını, özellikle poliklinik bölümünün üstünde hedef aldı." bilgisine yer verildi.

Saldırıyla iki kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve hastanede ciddi maddi hasara yol açıldığı, onlarca hastanın hayatının doğrudan tehlikeye girdiği belirtilen açıklamada, İsrail ve onu destekleyen ülkelerin bu saldırılardan sorumlu tutulduğu, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara ise acil müdahale ederek hastanelere koruma sağlaması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

