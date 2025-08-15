Ebu Silmiyye, yerel basına yaptığı açıklamada, aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle dermatolojik hastalıkların ciddi şekilde yayıldığını belirterek, "Gazze'de cilt hastalıkları ciddi şekilde artıyor. Sıcak hava ve nemin etkisi özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük risk oluşturuyor." dedi.

İsrail'in abluka uygulaması nedeniyle içme suyuna erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini vurgulayan Ebu Silmiyye, "Gazze'de abluka ve saldırılar hastaneleri ve halk sağlığını tehdit ediyor. Sıcak hava ve su sıkıntısı birleşince halkın sağlığı doğrudan tehdit altında. Tüm yaş grupları bu krizden etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Silmiyye, hastanelere yakıt ulaştırılamaması nedeniyle tıbbi cihazların çalıştırılamadığını ve bu durumun hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehlikeye attığını belirterek, sağlık çalışanlarının zor koşullarda görev yaptığını söyledi.

"Hastaneler kritik durumda, hayat kurtaran cihazların çalıştırılamaması felaket anlamına geliyor." diye konuşan Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun okullar, hastaneler ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almayı sürdürdüğünü hatırlattı. Ebu Silmiyye, Gazze'deki insani felaketin her geçen gün büyüdüğünü vurguladı.

Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Ebu Silmiyye, Gazze halkının temel sağlık ve yaşam hakkının güvence altına alınmasını, su, yakıt ve ilaç erişiminin acilen sağlanmasını talep etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 776 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 906 kişi de yaralandı.

