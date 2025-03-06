Anadolu’nun sağlık kapısı: Urla Tahaffuzhanesi

Başka ülkelerden Osmanlı topraklarına gelen misafirler ve hacdan dönen vatandaşların gemilerden indirilerek filikalarla taşındığı tahaffuzhanede gelen misafirler banyolarda temizlenir, kıyafetleri ve eşyaları da buharlı kazanlarda sterilize edilirdi.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Urla ilçesindeki Karantina Adası, dünya genelinde bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu Osmanlı Devleti yıllarında, devletin topraklarını deniz yoluyla gelecek hastalıklardan korumak için 1865'te inşa ettiği "Urla Tahaffuzhanesi" olarak da bilinen adadır.

Kurulduğu döneme göre ileri teknolojiye sahip tesislerden oluşan ve 323 bin metrekarelik alana sahip olan bu ada, ayakta kalan ABD'deki Ellis Adası ile Hırvatistan'daki Zupa Dubrovacka Adası'yla birlikte dünyadaki 3 ada tahaffuzhanesinden biridir.

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