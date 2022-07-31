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Yaz mevsiminde en çok görülen cilt hastalıkları

Yayınlanma Tarihi: 01.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 10:38
Yaz mevsiminde en çok görülen cilt hastalıkları

Yaz aylarında cilt hastalıklarında artış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri gibi birçok hastalığa karşı uyarılarda bulundu.

Güneşin yüzünü gösterdiği yaz dönemine girerken deri hastalıklarına yakalanmamak için altın tavsiyelerde bulunan uzmanlar, en önemlisinin koruyucu krem kullanmak olduğunu söyledi. Kontrollü bir şekilde eski hayatımıza geri dönüşlerin yaşandığını belirten doktorlar, yaz aylarında cilt hastalıklarının artış gösterdiğini ifade etti.

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Güneş kremi 2 saatte bir yenilenmeli

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, "Yaz aylarında artış gösteren cilt hastalıklarının başında güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri görülmektedir. Güneş yanıklarından korunmak için öncelikle bahar mevsiminden son bahar mevsimine kadar, dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, dermatoloğun cilt yapınıza uygun önereceği güneş koruyucuyu tüm güneş gören cilt bölgelerinize sürülmeli ve dış ortamdayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir. Bunun yanında fiziksel olarak açık renkli kıyafetler, şapka ve güneş gözlüğü takmalı ve güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dış ortamda bulunulmamalıdır. Özellikle çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, en kötü huylu deri kanseri olan melanoma yakalanma riskini arttıran en önemli tetikleyici olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.

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Cilt hastalıkları oluşabilir

Ortam ısısının artması sonucu ter bezlerinin salgılarında artış ve bunun sonucunda özellikle çocuklarda ve yine erişkinlerde de özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesi gibi bölgelerde yanma ve acıma hissi ile başlayan kızarıklık, tahriş ve sulantılı kabarcıklar şeklinde isilik oluştuğunu belirten Küçükçakır, şunları söyledi:

"Engellemek için bu bölgelerin nemli kalmasını engellemek, dermatoloğunuzun önerdiği cilt yapınıza uygun vücut yıkama jelleri veya sabunları ile her gün duş almak ve banyo sonrası önerilen cilt yapınıza uygun nemlendirici kremi sürmek temel yapılması gereken önlemlerdir. Pişiğin derecesine göre veya üzerinde gelişebilen ikincil enfeksiyonlar durumunda bazen medikal tedavi gerekebilmektedir. Ciltteki nemin artması sonucu deri ve tırnak mantar enfeksiyonlarında yaz aylarında artış oldukça göze çarpıcı olmaktadır. Öncelikle ayak parmak aralarında, kasık, koltuk altı, boyun bölgelerinde sıkça gözlenen kaşıntılı/ bazen de kaşıntısız kızarıklık, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler şeklinde olmakta ve bazen de tırnak tutulumuna neden olarak tırnaklarda kalınlaşma, sararma- kararma ve bozulmalara neden olmaktadır. Yine cildin kuru kalmasını sağlamak kilit noktadır ve dermatoloğunuzun gerekli gördüğü tropikal veya sistemik tedaviye ivedilikle başlamak en önemli noktadır."

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Beslenme alışkanlıkları da çok önemli

Güneş ışınlarının tetiklediği en ciddi cilt hastalıklarının kanser öncesi deri keratozları, güneş lekeleri ve en nihayetinde melanom ve melanom dışı cilt kanserleri olduğunu ifade eden Küçükçakır, "Korunmada temel prensip UV ışınlarına maruziyeti azami düzeyle engellemek, güneş yanıklarından korunmak ve cildinize uygun güneş koruyucuyu kullanmaktır. Ayrıca günde en az 2 litre su içilmelidir. Sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Dermatoloğunuzun önerdiği yüz temizleme ürünleri ve nemlendirici kremler düzenli olarak yaz ayları boyunca kullanılmalıdır. Kış aylarından kalan derideki ölü tabakalar ve siyah noktalar için uzman kontrolünde hafif peeling uygulaması yapılabilir" dedi.

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Etiketler Güneş kremi Cilt kanseri cilt cilt hastalığı

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