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SAĞLIK

"Yaz aylarında geç saatte yemek kalp krizi riskini artırıyor" uyarısı

Yayınlanma Tarihi: 30.07.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 13:09
Yaz aylarında geç saatte yemek kalp krizi riskini artırıyor uyarısı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, yaz aylarında gece geç saatlerde yemek yemenin ve alkolle birlikte ağır yemekler tüketmenin kalp krizi riskini artırdığını söyledi.

Doç. Dr. Altay, yazın kalp rahatsızlıklarına bağlı ölümlerin arttığını ifade etti. Sıcak hava, sıvı kaybı ve beslenme bozukluklarının kalp hastalarında riski yükselttiğini dile getiren Altay, yazın tüm faktörlerin kalp hastalarının aleyhine işlediğini vurguladı.

YAZ MEVSİMİNDE DAHA DİKKATLİ OLUNMALI

Altay, yaz mevsiminde yeme alışkanlıklarına diğer dönemlere göre daha çok dikkat edilmesi, özellikle gece saatlerinde yemek tüketiminden kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Beslenmenin kalp sağlığını doğrudan etkilediğini anlatan Altay, "Geç saatlerde yemek yememeyi öneriyoruz. Metabolizmamız ona uygun değil. Akşam yemeğini uygun bir saatte yiyip 19.00-20.00'den sonra yemek yenmemesi gerekli. Özellikle akşam yemeği alkolle birlikte olduğunda kortizon seviyesinin yükseldiği sabah saatlerinde kalp krizleri çok fazla meydana gelebiliyor." diye konuştu.

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HAFİF BESİNLER TERCİH EDİLMELİ

Altay, bu aylarda mevsime uygun hafif besinler tüketilmesi gerektiğine işaret etti. Sıcak havalarda beslenmenin vücut sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Yazın daha çok mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesini öneriyoruz. Sebze yemeklerini çok fazla öneriyoruz. Kalp hastalarında özellikle haftada bir porsiyondan fazla kırmız et tüketimini istemiyoruz. Buna dikkat etmek önemli. Balık tüketimini kızartma şeklinde olmadan tavsiye ediyoruz. Tüm kızartmalardan uzak durmalarını istiyoruz. Özellikle kızartmaları, havuz başı ve sahillerde tüketiyoruz ama bunlar zararlı. Yemekleri tuzsuz yapmalıyız ve tuz içeriği yüksek, tütsülenmiş gıdalar yememeliyiz."

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Etiketler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık yemek

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