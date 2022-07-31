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SAĞLIK

Güneş çarpmalarına dikkat

Yayınlanma Tarihi: 01.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 11:48
Güneş çarpmalarına dikkat

Güneşe fazla maruz kalma durumunda meydana gelen güneş çarpmasından en çok yaşlılar ve çocukların etkilendiğini ifade eden Dr. Serdal Baysal, dikkatli olunması konusunda uyardı.

Çok sıcak ve çok nemli havalarda vücut ısısının gereğinden fazla yükselmesinin vücutta ve beyin hücrelerinde hasara sebebiyet verdiğini olacağını söyleyen Uzman Dr. Serdal Baysal, bu durumun beyin kanamasına yol açabileceğini belirtti.

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"Dikkatsiz güneşlenme sağlıklı insanları da etkileyebilir"

Aşırı sıcaklardan en çok küçük çocuklar, yaşlılar, kanser hastaları, kalp ve solunum yetmezliği olan hastalar, tansiyon ve şeker hastalığı gibi metabolik ve kronik hastalığı olanların etkilenebileceğini aktaran Dr. Baysal, "Yaz aylarında dikkatsiz güneşlenme neticesi sağlıklı insanlar da sıcak havalardan etkilenir" dedi.

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Güneş çarpması anında ne yapılmalı?

Güneş çarpmasına maruz kalan kişilerde bacaklarda kramp, karın ağrısı, bulantı, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler ortaya çıkabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baysal, "Böyle bir durumla karşılaşıldığında kişinin üzerindeki fazla giysilerin çıkartılıp gölge ve hava akımı olan bir yere alınması gerekir." dedi.

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Güneş çarpması durumunda kişiye mineral içeriği zengin olduğu için tuzlu ayran ve su içirilmesini tavsiye eden Dr. Serdal Baysal, bacaklarda kramp geliştiyse kesinlikle masaj yapılmaması konusunda da uyarıda bulundu. Dr. Baysal, güneş çarpmasına maruz kalan kişiye soğuk kompres uygulanmasının ve kişinin soğuksu ile duş almasının da faydalı olacağını söylerken klima ve vantilatörlerin de vücut ısısının düşürülmesinde etkili olabileceğini belirtti.

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Etiketler güneş çarpması Tansiyon İç Hastalıkları

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