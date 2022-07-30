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SAĞLIK

Sağlıklı bireylerin D vitamini takviyesi alması, kemikleri korumuyor

Yayınlanma Tarihi: 30.07.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 13:04
Sağlıklı bireylerin D vitamini takviyesi alması, kemikleri korumuyor

Vücudumuzun ihtiyacı olmadığı halde aldığımız ek gıda ve vitaminler sandığımızın aksine fayda sağlamıyor. Son yapılan araştırma, kemik hastalığı veya D vitamini yetersizliği olmayan orta yaşlı veya daha yaşlı sağlıklı bireylerin yüksek dozda D vitamini almasının kemikleri koruma konusunda fayda sağlamadığını ortaya koydu.

Yapılan haberlere göre, araştırmada, yaklaşık 5 yıl boyunca her gün kalsiyum içermeyen D vitamini takviyesi almanın kalça, bilek ya da leğen kemiği kırıklarının önüne geçmediği görüldü. Araştırmada, kemik hastalığı ya da D vitamini yetersizliği olmayan sağlıklı bireylerin yüksek dozda D vitamini almasının kemikleri korumada etkisinin olmadığı ortaya konuldu.

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Alanına dair yapılan en büyük çalışma

Harvard Tıp Okulundan araştırmanın yazarı Dr. Meryl LeBoff, yapılan çalışmanın ABD'de D vitamini takviyesine dair yapılan en büyük ve en uzun randomize kontrollü çalışma olduğunu aktardı. LeBoff, araştırmada 50 eyaletin tümünden yüzde 20'si siyahi olmak üzere toplam 25 bin 871 erkek ve kadının verilerinin incelendiğini söyledi.

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"Araştırmanın geçerliliği mükemmel"

Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Anne Rentoumis Cappola "Araştırmanın geçerliliği mükemmel. D vitamini eksikliği için rastgele seçilmiş bir kitlenin, D vitamini takviyesi aldığında bir değişimin olmadığını gösteren önceki verilerle uyumlu". dedi.

Araştırma, The New England Journal of Medicine adlı dergide yayımlandı.

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Etiketler D vitamini ABD

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