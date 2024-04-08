Her sene gönül hanemize misafir olan Ramazan-ı Şerif'i boynumuz bükük şekilde uğurlarken ardında bizi bekleyen kutlu zaman dilimi Ramazan Bayramı 'nı ise büyük bir sevinç ve mutluluk ile karşılarız. Bu mukaddes günde sıla-i rahimi eda etmenin yanında dua, zikir ve teşbihlerle Hak Teala 'ya yönelmeliyiz. İşte sizler için Ramazan Bayramı'na özel hazırladığımız 1 ayet, 1 dua ve 1 hadis-i şerif...

1 AYET

Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkârcılar onu, iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti: Hani onlar mağaradaydılar; arkadaşına "Tasalanma! Allah bizimle beraberdir" diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi, sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkârcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

Tevbe Suresi 40. Ayet





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Tevbe Suresi 40. Ayet Tefsiri

◾ Hz. İbrâhim ve İsmâil'in şeriatındakine uygun olarak Câhiliye dönemi Arapları da yılın dört ayını kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti olarak savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebden oluşan bu aylar haram aylar (eleşhürü'l-hurum) diye anılırdı. Bununla birlikte bazı kabileler bu dört aya bir dört daha ekleyerek sekiz ayı haram sayarken, diğer bazıları aylar arasında fark gözetmiyordu. Aynı şekilde, belirli kabileler arasında yaşayan hıristiyanlar da haram ayların saygınlığını kabul etmiyorlardı. Bu anlayışı benimseyenlerin haram aylarla ilgili bir taahhütleri olmadığından, diğer kabileler onlara karşı dikkatli davranmak zorundaydı.

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1 HADİS-İ ŞERİF







Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kalbinde Kur'ân'dan bir miktar bulunmayan kimse, terk edilmiş harabe bir ev gibidir."

(Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân 18)

1 DUA

﴾14-15﴿ Onlarla savaşın ki, Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsvâ etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir.

Tevbe Suresi 14-15. Ayet





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Tevbe Suresi 14-15. Ayet Tefsiri

◾ Bu âyet grubunda ağırlıklı olarak, İslâm'a ve müslümanlara karşı besledikleri kin ve düşmanlık duygularını tatmin uğruna hiçbir değer tanımayan müşriklerin tavır ve tutumları tasvir edilmekte ve müminler kendileriyle savaş halinde bulunan bu hasımlara karşı savaşmaya özendirilmektedir. Ancak bu âyetlerde müşrikler hakkında ağır ifadelerin ve sert bir üslûbun yer almış olmasını, sebepsiz yere savaş açmanın ve sırf inançlarından ötürü başkalarına saldırmanın meşrû kılındığı biçiminde yorumlamak mümkün değildir. Bu âyetlerde üzerinde durulan hususlar, putperestlerin inançları ve dinî hayatları değil, insanlık dışı davranışları, müslümanların haklı bir konumda bulundukları ve iman mücadelesinin zaferle sonuçlanmasında kararlı bir tavır ortaya koymanın zorunlu olduğudur.

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