Türkiye’nin İlk UNESCO Edebiyat Şehri: Kahramanmaraş

Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanını kazanan ilk kenti Kahramanmaraş, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen uluslararası tanıtım programıyla dünya sahnesinde yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türk edebiyatının dev isimlerini yetiştiren Kahramanmaraş'ın UNESCO başvuru süreci, kültürel vizyonu, edebiyat turizmi fırsatları ve küresel hedefleri detaylı şekilde paylaşıldı. Ana dili Türkçe olan şehirler arasında bu prestijli ünvanı alan ilk kent olma özelliğine sahip Kahramanmaraş, Edinburgh, Dublin, Iowa City gibi dünyaca ünlü edebiyat merkezleriyle aynı platformda buluştu. Türkiye'nin UNESCO çatısı altında sahip olduğu zengin mirasın yeni bir halkası olarak Kahramanmaraş, 22 Dünya Mirası, 32 Somut Olmayan Kültürel Miras ve 79 Geçici Liste alanının yanına önemli bir başarı daha ekledi.

Bakan Ersoy konuşmasında, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın küresel ölçekte zanaat-halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik kategorilerinde değerlendirme yaptığını ve şu anda 408 şehrin bu seçkin ağa dahil olduğunu açıkladı. Türkiye'nin Kahramanmaraş'la birlikte 9 şehirle temsil edildiğini vurgulayan Bakan, Gaziantep'in gastronomi, Hatay'ın gastronomi, Afyonkarahisar'ın gastronomi, Kütahya'nın zanaat ve halk sanatları, Bursa'nın gastronomi, Kırşehir'in müzik, Şanlıurfa'nın gastronomi ve İstanbul'un tasarım alanlarında ağda yer aldığını belirtti. Kahramanmaraş'ın tarihi süreçte kazandığı edebi kimliğin kökenlerine değinen Ersoy, İslam'ın bölgede yayılmasıyla birlikte şehrin güçlü bir kültürel merkez haline geldiğini, Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde halk ve divan edebiyatının eşsiz örneklerinin bu topraklarda üretildiğini ifade etti.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında Kahramanmaraş'ın oynadığı kritik role özel vurgu yapan Bakan Ersoy, "Yedi Güzel Adam" olarak anılan edebiyat hareketinin şiirde ve nesirde, düşüncede ve duyguda çığır açan eserler ortaya koyduğunu belirtti. Necip Fazıl Kısakürek'in derin düşünce dünyası, Nuri Pakdil'in özgün üslubu, Rasim ve Alaeddin Özdenören kardeşlerin hikaye ve deneme sanatındaki ustalıkları, Cahit Zarifoğlu'nun şiir ve çocuk edebiyatına katkıları, Nedim Ali ve Mevlana İdris Zengin'in edebiyat dünyasına kazandırdıkları ile Kahramanmaraş'ın edebi mirasının ne denli zengin olduğunu gözler önüne serdi. Abdurrahim ve Bahaettin Karakoç kardeşlerin şiir ve düşünce alanındaki etkileri ile Aşık Mahsuni Şerif'in halk ozanlığı geleneğini yeniden canlandırmasının da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ersoy, bu değerlerin nesilden nesile aktarılarak yaşatıldığını ve Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer almayı fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Bu ünvanın şehre sadece prestij kazandırmakla kalmayıp, kültür ve yaratıcılığı sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak konumlandıran bir yaklaşımı temsil ettiğini belirten Bakan, Kahramanmaraş'ın edebi birikimini uluslararası platformlarda tanıtmak için çalışmaların süreceğini açıkladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ın görünürlüğünün artırıldığını ifade eden Ersoy, Direkli ve Keçe mağaraları, Domuztepe Höyüğü, Karahöyük Hamzatepe, Yassı Höyük ve Germanicia Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarıyla şehrin tarihi mirasının ortaya çıkarıldığını, Yusuf'un Kayası Mağarası'nda kazı, temizlik, restorasyon ve belgeleme faaliyetlerinin tamamlandığını, Germanicia için mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin hazırlandığını, ziyaretçi karşılama merkezi, müze, mozaikli alan üst örtü ve çevre düzenlemesi işlerinin başlatıldığını duyurdu.

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