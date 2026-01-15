Bosna’da Türk-Boşnak Ortak Miras Konseri Gerçekleşti

Bugün
Yayınlanma Tarihi: 15.01.2026 09:36

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanatçıları, Saraybosna Müzik Lisesi'nde düzenlenen Ortak Kültür Mirası Konseri ile Türk-Boşnak müzik geleneğinin yüzyıllık birlikteliğini sanatseverlerle buluşturdu. Handan Vural, Seyfullah Özbayrak ve Kibele Kıvılcım Çiftçi'nin piyano, ney ve kanun ile icra ettiği eserler, Balkan ve Anadolu müziğinin ortak değerlerini gözler önüne serdi. Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Osmanlı döneminden günümüze uzanan zengin müzik mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Konser, her iki ülke arasındaki kültürel bağların pekiştirilmesine katkı sağladı.

Saraybosna Müzik Lisesi'nde düzenlenen Ortak Kültür Mirası Konseri, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki derin kültürel bağların müzikal bir tezahürü oldu. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin organizatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, iki kardeş ülkenin ortak tarihinden beslenen zengin müzik geleneğini gün yüzüne çıkardı. Konserin tarihi bir mekanda icra edilmesi, etkinliğin anlamını ve değerini daha da artırdı.

Türk müziğinin üç önemli enstrümanı olan piyano, ney ve kanunun bir araya gelerek oluşturduğu armoni, Balkan-Anadolu müzik sentezinin en güzel örneklerini sundu. Handan Vural, Seyfullah Özbayrak ve Kibele Kıvılcım Çiftçi gibi deneyimli sanatçıların yorumladığı eserler, klasik Osmanlı müziği geleneği ile Balkan ezgilerinin nasıl iç içe geçtiğini gösterdi. Her bir sanatçının kendi enstrümanındaki hakimiyeti, konserin sanatsal kalitesini zirveye taşıdı.

Konser programında yer alan eserler, sadece müzikal değil aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan da büyük önem taşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlarda yaygınlaşan müzik formları, bugün hala her iki toplumun ortak hafızasında yaşamaya devam ediyor. Etkinlik boyunca icra edilen makamsal eserler ve halk ezgileri, dinleyicileri yüzyıllar öncesine götürerek ortak kültürel kökleri hatırlattı. Salondaki Bosnalı ve Türk dinleyicilerin aynı melodilerde buluşması, müziğin birleştirici gücünün en somut kanıtıydı.

Konserin ardından yapılan söyleşilerde, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kültürel iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Müzik eğitimi alanında ortak projelerin geliştirilmesi, genç yeteneklerin desteklenmesi ve kültürel değişim programlarının yaygınlaştırılması konusunda mutabakat sağlandı. Bu tür etkinliklerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasının, ortak müzik mirasının gelecek kuşaklara aktarılması ve iki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

