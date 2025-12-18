Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Sivas'ta "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı

Sivas'ta "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı

Yayınlanma Tarihi: 18.12.2025 10:50

Sivas Belediyesinin "Kale Projesi" kapsamında hayata geçirdiği "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı.

Sivas’ta Bir Zamanlar Selçuklu Müzesinin yapımı tamamlandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Uzun, eserleri inceleyerek, Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademi Başkanı Doç. Dr. Işın Fırat'tan bilgi aldı.

Selçuklu mirasını yaşatmayı amaçlayan müzenin, "Kale Projesi"nin tamamlanmasının ardından 2027'de ziyarete açılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, Sivas'ın Selçuklu dönemindeki tarihi ve kültürel önemine dikkati çekti.

Uzun, Selçuklu medeniyetine ait değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yakın zamanda "Kale Projesi" için çalıştay gerçekleştirdiklerini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Çalıştayımızda ortaya çıkan fikirlerden birisi de 'Selçuklu Müzesi' yapılmasıydı. Işın Fırat hocamız da o dönem çalıştayımıza katılarak fikirleriyle önemli katkılar sağlamıştı. Hocamızla hayata geçirdiğimiz 'Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi' ile projemizde ilk eseri ortaya koymuş olduk. Hocamız gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'ye örnek olacak bu müzemiz, şehrimize hayırlı olsun."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Sivas Selçuklu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kul Hakkına Saldırı - 4: Zulüm ve şiddet

Kul Hakkına Saldırı - 4: Zulüm ve şiddet

İmam Gazali Tevhid Risalesi

İmam Gazali Tevhid Risalesi

Kalbi Allah’a yönlendiren fazilet: Gece ibadeti

Kalbi Allah'a yönlendiren fazilet: Gece ibadeti

Sevememek Bir Duygu, Samimiyet Bir Davranıştır: Saliha Erdim’den Çarpıcı Uyarılar

Sevememek Bir Duygu, Samimiyet Bir Davranıştır: Saliha Erdim'den Çarpıcı Uyarılar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>