Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Nevşehir ve Kırşehir'deki çiçekçilerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" yoğunluğu

Nevşehir ve Kırşehir'deki çiçekçilerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" yoğunluğu

Yayınlanma Tarihi: 24.11.2025 15:48

Nevşehir ve Kırşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

Nevşehir ve Kırşehir’deki çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu

Nevşehir'de esnaf, öğretmenlerine çiçek hediye etmek isteyen öğrencilerin siparişlerini yetiştirmek için çaba harcıyor.

Kentteki çiçekçilerde, tek gül 120, çiçek buketi 1000, saksı çiçekleri ise 1200 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Çiçekçilerden Tuncay Türkmen, sabah erken saatlerden beri yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

Öğretmenler Günü'nün bir güne sığdırılamayacak kadar büyük bir gün olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bugün yoğunluk yaşanıyor. Yüzde 20 indirim de yapıyoruz. İşlerimizde yüzde 500 oranında artış var. Elimizden geldiğince taleplere karşılık veriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Dizdar da yoğun talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Yoğunluk var. Telefonla sipariş çok geliyor. Son gün sipariş verildiğinden yetiştiremiyoruz. Şehir dışından da siparişler geliyor." diye konuştu.

- Kırşehir

Kırşehir'de de çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Genelde iş yerlerine gelen müşterilere satış yapan çiçekçiler, internet ve telefonla gelen siparişlere de yetişmeye çalışıyor.

Çiçekçi Serkan Erel, Öğretmenler Günü için son bir haftadır hazırlık yaptıklarını, belirli bir standart olmamakla birlikte vatandaşların farklı boyutlarda ve çeşitte çiçekleri tercih ettiğini söyledi.

Talebi karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Erel, "4 gündür bu yoğunluğu yaşıyoruz. Müşterilerimiz genelde buraya gelip buket yaptırmaya özen gösteriyor. Kasımpatı ve gül daha fazla talep görüyor, saksıda çiçekleri beğenip alanlar da oluyor. Telefonla isteyenlere de gönderiyoruz." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Nevşehir Kırşehir KASIMPATI Öğretmenler Günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hz. Peygamber’in öğretici vasıfları

Hz. Peygamber'in öğretici vasıfları

Öğretmenler gününe özel 7 film

Öğretmenler gününe özel 7 film

Taşa işlenen ilim: Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi

Taşa işlenen ilim: Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi

Osmanlı’da kadın öğretmen yetiştiren kurum: Darülmuallimat

Osmanlı’da kadın öğretmen yetiştiren kurum: Darülmuallimat

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>