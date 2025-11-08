Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Yanık Ülke'de sonbahar renkleri

Yanık Ülke'de sonbahar renkleri

Yayınlanma Tarihi: 08.11.2025 15:36

Manisa'nın Kula ilçesindeki "Yanık Ülke" olarak bilinen volkanik bölgede sonbaharın renkleri hakim oldu.

Yanık Ülke’de sonbahar renkleri

Antik dönem tarihçisi Strabon'un "Geographika" adlı kitabında "Katakekaumene" (Yanık Ülke) olarak bahsettiği Kula ve çevresinde, Gediz Nehri kıyısındaki lav akıntılarının koyu renkleri ile üzüm bağlarının sarı ve kızıl tonları bir araya geldi.

Türkiye'nin UNESCO tescilli tek jeoparkı olan Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, volkanik tepeleri, kızgın lavların akarak oluşturduğu kaya denizi ve geniş vadileriyle sonbaharda doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

Gediz Nehri çevresinde yer alan volkan konileri, lav platoları ve üzüm bağ alanlarında, sonbaharda sararan ve dökülen yaprakların oluşturduğu renkli görüntülerle görsel şölen sunuyor.

Jeopark sınırlarında yer alan bölgedeki lav kalıntıları, bağ yaprakları ve ağaç dokusunun oluşturduğu sarı, turuncu ve yeşilin tonları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Kula Manisa Gediz Nehri Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı Türkiye

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Psikolog Gözüyle Tesettür | Ailelere ve Gençlere Altın Tavsiyeler

Psikolog Gözüyle Tesettür | Ailelere ve Gençlere Altın Tavsiyeler

65 Sene Önce Mevlithanlık

65 Sene Önce Mevlithanlık

Tarihte yolculuk: Hamamönü’nde gezilecek yerler

Tarihte yolculuk: Hamamönü'nde gezilecek yerler

Parlayan ve sönen şehirler

Parlayan ve sönen şehirler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

>