Türk ve İtalyan gençlik koroları AKM’de konser verecek

Milletler arası dostluğu pekiştirmeyi hedefleyen konser, AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Koro Kültürü Derneği ve Koro Eğitimcileri Derneği işbirliğiyle 2023'te kurulan Türkiye Gençlik Korosu, Çiğdem Aytepe yönetiminde sahnede olacak. Türkiye'nin dört bir yanından yetenekli genç koristleri bir araya getiren koro, bu konserde ilk uluslararası etkinliğini gerçekleştirecek.

Feniarco tarafından 2003'te kurulan İtalya Ulusal Gençlik Korosu'nun şefliğini ise Filippo Maria Bressan üstleniyor. Avrupa'nın önde gelen festivallerinde sahne alan, uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan ve The Rolling Stones gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan koro, 18-28 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor.

