Ankara'da "Kültürel İfadeler ve Kreatif Endüstriler Diplomatik Forumu" düzenlendi

ASBÜ ev sahipliğinde UNESCO Türkiye işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen forum, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Forumda, seğmenler gösterisi ve sanatçı Renan Bilek tarafından Türk ve Batı Müziği Sentez Performansı da misafirlere sunuldu.

Burada konuşan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ'nün yeni kurulan genç bir üniversite olduğunu ve özellikle son yıllarda sosyal inovasyon kreatif endüstriler ve sosyokent üzerine çalışmalarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda yurt dışında Türk dizileri ve filmleriyle tanınırlığının ve görünürlüğünün arttığını belirten Arıcan, "Bu anlamda Türk kültürüne ait objelere ve enstrümanlara ait ciddi bir ilgi söz konusudur. Kreatif endüstriler bizim kültürel mirasımıza ait hususların endüstri ve ekonomi ile buluşturmasındaki bir adım. Bizde son yıllarda üniversitemizde kreatif endüstriler üzerine akademik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ilk kreatif endüstriler fakültesini kurma çalışmalarını da yürütüyoruz." dedi.

Toplantıya, 24 farklı ülkeden büyükelçilerin, misyon şeflerinin ve sektördeki temsilcilerin katıldığını söyleyen Arıcan, "Bununla aslında hem sektör hem uluslararası misyonlar hem de kamu ve akademi işbirliğinin gerçekleştiği bir ekosistemi oluşturmuş oluyoruz. Biz süreç içerisinde güçlü işbirlikleriyle birbirimizi destekleyen diyalektik ilişkilerle gelişen süreçleri yürüteceğiz." diye konuştu.

Arıcan, Türkiye'nin kreatif endüstrilerdeki görünürlüğünü ve gücünü işbirliğine dönüştürme çabasında olduğunu sözlerine ekledi.

CCIF Düzenleme Kurulu adına konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği (KİFAÇ) İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Erman Demir de, kreatif endüstrilerin hem ekonomik hem de yumuşak güç için avantaj noktası yarattığını söyledi.

Forumun amacının basit olduğunun altını çizen Demir, "Kreatif endüstri temsilcilerinin uluslararası kültürel ve ticari ilişkilerine destek vermek. Bir yönetmenin kültür ateşesiyle bir oyun geliştiricinin hedeflediği ülkenin temsilcisiyle buluşmasına ön ayak olmak. Daha da önemlisi diplomatik toplumun gözünde kreatif endüstrilerin ve yaratıcı ekonominin potansiyelini, görünür kılmak." açıklamasını yaptı.

Forumda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Nizamettin Kazancı da bir konuşma yaptı.

