Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Yayınlanma Tarihi: 30.08.2025 11:27

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kapadokya’da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.
Balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle iyi bir uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.
Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Kapadokya Nevşehir Göreme 30 Ağustos Zafer Bayramı UNESCO Dünya Mirasları listesinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ahlaki nedensellik ve evrenin düzeni

Ahlaki nedensellik ve evrenin düzeni

En kısa gün yaşandı

En kısa gün yaşandı

Malazgirt Zaferi tarihi hakkında 10 bilgi

Malazgirt Zaferi tarihi hakkında 10 bilgi

İslam’da vatan mefhumu

İslam'da vatan mefhumu

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

>