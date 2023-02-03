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KÜLTÜR SANAT

Bosna Hersek'teki insani yardım kuruluşu Merhamet Derneği 110'uncu yaşını kutladı

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Müslüman insani yardım kuruluşu Merhamet Derneği, kuruluşunun 110'uncu yılını başkent Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen programla kutladı.

Bosna Hersek’teki insani yardım kuruluşu Merhamet Derneği 110’uncu yaşını kutladı
Yayınlanma Tarihi: 3.2.2023 09:37:10 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:37

Bosna Hersek genelinde ve birçok ülkede çeşitli insani yardım kampanyaları yürüten derneğin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda konuşan Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, ülke genelindeki aşevlerinin 8 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Program kapsamında Merhamet Derneği tarafından verilen "Muradif Cato Ödülleri" de sahiplerine takdim edildi.

Merhamet Derneğinin çalışmaları, gelişimi ve faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen ödül, bu yıl Bosna Hersekli yazar ve oyuncu Josip Pejakovic, Preporod Boşnak Kültür Birliği, Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneği Başkanı Alen Kulenovic ve Anadolu Ajansı (AA) BHSC Editörü Hakan Çelik'e verildi.

- Merhamet Derneği

İnsani yardım kuruluşu Merhamet Derneği, başkent Saraybosna'da 2 Şubat 1913'te kuruldu. Merhamet Derneği, bünyesinde yer alan ve ülkenin farklı şehirlerindeki aşevleriyle binlerce ihtiyaç sahibine yardım etmeye devam ediyor.

Uluslararası çalışmaları da bulunan Merhamet Derneği, Bosna Hersek'in yanı sıra Somali, İran, Pakistan, Filistin, Türkiye, Suriye, Japonya, Haiti ve ABD'ye yaptığı insani yardımlarla tanınıyor.

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Etiketler Bosna Hersek Josip Pejakovic Alen Kulenovic Hakan Çelik Somali İran Pakistan Filistin Türkiye Suriye Japonya ABD Saraybosna Anadolu Ajansı Preporod Boşnak Kültür Birliği

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