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KÜLTÜR SANAT

25. Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali başladı

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:30
25. Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali başladı

25. Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali başladı.

Gümüşhane'de 25. Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Kentte bu yıl 25.'si düzenlenen Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, kurum amirleri ve Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekipleri katıldı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla sona erdi.

Daha sonra protokol ve halk oyunları ekipleri Cumhuriyet ve Atatürk Caddeleri üzerinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Halk oyunları ekiplerinin yöresel kıyafetler ve yerel danslarıyla katıldığı yürüyüşe Gümüşhaneli vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Atatürk Parkı'nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum, Gaziantep ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.

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