Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali başladı

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:15
3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali başladı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali" (BALLOON FEST ÜRGÜP), düzenlenen kortej ve konser programıyla başladı.ü konser verecek.

Ürgüp Belediyesince yapılan etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar festival alanına kadar yürüdü.
Kortejde, klasik otomobiller, ATV arazi motorları ve sıcak hava balon sepeti taşıyan araçlar da yer aldı.

Festival alanına gelindiğinde açılış kurdelesi, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından kesildi.

Bursa’da Türkmen takılarının yeniden yorumlandığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu BURSA'DA TÜRKMEN TAKILARININ YENİDEN YORUMLANDIĞI SERGİ ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Etkinlik, şarkıcı Ece Seçkin konseriyle devam etti. Konser programında, sıcak hava balon sepetleri ateşleme yaparak ışık gösterisi sundu.
Başkan Aktürk, gazetecilere, festivalin ilçe ve bölge turizmine katkı sunduğunu, etkinliğe şehir dışından katılanların konaklama tesislerinde yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Doğup büyüdüğü konak hat müzesi oldu DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ KONAK HAT MÜZESİ OLDU

Bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan 24 firmanın desteğiyle etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Aktürk, "Dört gün boyunca sabahları balon uçuşu, akşamları konserlerle yoğun bir katılımın olmasını istiyoruz. Bizim temel amacımız bu festivallerin, bölgenin turizm zenginliğine katkı sunması. Bölgeye ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda katkısını önemsiyoruz." dedi.

Festival kapsamında, yarın sabah sıcak hava balonları ilçe semalarında gösteri uçuşu yapacak.

’Maraş gülü motifi’ coğrafi işaret tescili aldı 'MARAŞ GÜLÜ MOTİFİ' COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ürgüp Nevşehir Cumhuriyet Meydanı BALLOON FEST ÜRGÜ Kayseri Büyükşehir Belediye

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN