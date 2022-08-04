Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK iş birliğinde, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Dilfiruz Türkmen Takıları" sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarı Zafer Karazeybek tarafından hazırlanan Türkmen takılarının bugüne uyarlanarak yorumlandığı sergi, Tayyare Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Geleneksel takılar, sanatkar Karazeybek tarafından kemik, kuru karanfil, boynuz, hurma çekirdeği, sedef ve kuka ağacından hazırlanarak kolye, küpe, kemer, yaka iğnesi olarak kullanıma uygun hale getirildi. Koleksiyonda yer alan ve yaklaşık 130 farklı konudan esinlenerek hazırlanan 120 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkmenlerin yıllar boyunca türeyiş, bereket, dua, hastalıklardan ve kötülüklerden korunma gibi amaçlarla kullandığı sembollerden izler taşıyan eserlerin yer aldığı sergi Bursalılardan ilgi gördü.

Sergiyi gezen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Türk Dünyası Kültür Başkenti teması ile geleneksel ürünlerin göz önüne çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şahin, 2022 yılının Bursa için çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"16 yıldır faaliyet gösteren BUSMEK çalışmaları da bizim için çok değerli. Birçok Bursalıya meslek edindirme noktasında yardımcı oluyoruz. Tarihte var olmuş ama uzun yıllardır bilinmeyen sanatlarımızın günümüzde yaşatılması noktasında biz bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda pek çok konuda kurs düzenliyoruz. Sergideki pek çok takıda Umurbey ipekçiliğin katkısını da görüyoruz. Bursa'nın değerlerini tarihle bir arada barındığı için bu sergi oldukça önemli. Sergide emeği geçenleri ve özellikle çalışmalarındaki eşsiz yorumundan ötürü Zafer Karazeybek hocamızı kutluyorum. Tüm Bursalıları eski Türkmen takılarının çağdaş yorumla günümüze uyarlanmış halini görmeye davet ediyorum."

Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu konuyu seçtiğini aktaran Karazeybek, "Türk dünyasında yer alan değerleri takıya yansıtmak istedik. Atölyelerimizde de bu tarz çalışmalar hazırladık. Boynuz oyma, kakma tekniği, rölyef, kesme tekniği gibi birçok geleneksel teknik kullanıldı. Asıl bu serginin önemli yanı desen ve modellerinin üzerindeki motif değerleridir. Sergimizde her biri ayrı fikirle hazırlanan eşsiz olan yaklaşık 120 eser bulunuyor. Tomaka, zülüflük, perperi, uzun çeki gibi Türkmen giyim kuşamını süsleyen birçok eşya mevcut. Türk Kültür Araştırmacısı Sabiha Tansuğ'dan derlediğim 130 farklı konuyu bu sergide çalıştım." ifadelerini kullandı.

Sergi 6 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.