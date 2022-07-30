Erzurum'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Erzurum'da, ayetlerin yer aldığı hüsnü hat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi" ziyarete açıldı.12 eserin yer aldığı sergi, 14 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Erzurum'da, ayetlerin yer aldığı hüsnü hat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi" ziyarete açıldı. Albayrak Grubu'nun İslam sanatı geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, 12 eseriyle tarihi Çifte Minareli Medrese'de sanatseverlerle buluştu.

"İslam eserleri denince akıllara birçok sanat geliyor"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, serginin açılışında, İslam eserleri denince akıllara birçok sanatın geldiğini söyledi.

Bu sanatların yaşatılması gerektiğini belirten Sekmen, "Bu sanatları bilip öğreterek gelecek nesillere aktaracak, bu konuda arzulu insanlarımızın yetiştirmek ve topluma sunmak zorundayız. Bunları yapabilirsek millet olarak var olmanın kıymetini biliriz." dedi.

Sekmen, bu tür etkinliklerin yapılmasının önemine işaret ederek, "Bunu yapmazsak başka medeniyetlerin değerlerini bu gençliğe zorla sevdirirler. Artık savaşlar meydanlarda olmuyor. Artık emperyalizm yoluyla milletleri hegemonyaları altına alıyorlar." diye konuştu.

Sergi 14 Ağustos'a kadar gezilebilecek

Hat sanatının geleneksel tarzıyla modern tarzının birleştiği sergiyi sanatseverlerle buluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, şunları kaydetti:

"Sanatı daha erişilebilir kılmak için Türkiye'nin farklı lokasyonlarında sanatseverlerle buluşuyoruz. Sanat ne kadar erişilebilir olursa o kadar değerlidir. Biz de bu yüzden ülkemize hizmet ettiğimiz yerleri tercih ediyoruz.14 Ağustos'a kadar ücretsiz şekilde halkımızın ziyaretine açtık ve bundan sonraki durağımız Konya olacak. Niyetimiz bunu geleneksel hale getirmek. Arnavutluk'tan Yunus Emre Derneğinin talebi var bu sene oranın üzerine düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Pakistan ve Amerika gibi lokasyonlardaki gurbetçilerimize ulaşmak için sergi açılışı yapacağız."

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergide yer alan eserleri gezerek ilgililerden bilgi aldı.