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İSLAM İLMİHALİ

Kandil günlerinde hangi ibadetler yapılır?

Mübarek sayılarak yılın belli günlerinde idrak edilen kandiller; insanları toplayan, dualarda buluşturan ve sıla-i rahimi güçlendiren hayırlı vakitlerdir. Kandillerde Müslümanlar, adeta tek yürek olarak Allah'a (CC) yönelir, ona dua ederler. Kandil günleri insanların fıtratlarını hatırlamaları ve hayatlarını gözden geçirmeleri yönünde büyük bir fırsat olarak görülmelidir.

Kandil günlerinde hangi ibadetler yapılır?
Yayınlanma Tarihi: 11.1.2024 11:22:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:25

İslam dünyasında mübarek sayılarak kutlanan gecelere kandil denir. Bu gecelere kandil denilmesinin nedeni, Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566 - 1574) camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak bu gecelerin ihya edilmesidir.

Müslümanların kandil olarak kutladığı vakitler Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleridir. Bazen de bu gecelerin önüne Arapça "leyl" (gece) sözcüğü eklenerek leyle-i Kadr, leyle-i Berât ... biçiminde kullanıldığı da görülür.


Kandil gecelerinin kutlanma vakitleri kamerî takvime göre şu şekilde belirtilir:

Mevlid kandili: Rebîülevvel ayının on ikinci,

Regaib: Receb ayının ilk cuma,

Mi'rac: aynı ayın yirmi yedinci,

Berat: Şâban ayının on beşinci,

Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilir.

Yılın belli günlerinde idrak edilen mübarek kandiller, insanları birleştiren, dualarda buluşturan ve sıla-i rahimi destekleyen hayırlı günlerdir.

Kandillerde Müslümanlar, tek yürek olarak Allah'a (CC) yönelirler. Bu mübarek günler insanların fıtratlarını hatırlamaları, hayatlarını gözden geçirmeleri için büyük bir fırsat niteliği taşır.

Kandil günlerine özel bir ibadet yoktur.

▪ Bu hayırlı günlerde kaza namazlarınız varsa onları kılabilir yoksa nafile ibadetler yapabilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim okuyabilir, bolca dua edebilir; zikir çekebilirsiniz.

Peygamber Efendimiz'e (SAV) salât-u selam getirebilirsiniz.

Sıla-i rahim yaparak akrabalarınızla bağlarınızı iyileştirip güçlendirebilirsiniz.

Kabir ziyareti yaparak ölmüş yakınlarınıza dua edebilir, onları unutmadığınızı gösterebilirsiniz.

▪ Bunların dışında yaşamınızı gözden geçirerek, hatalarınızın farkına varıp tövbe istiğfar ederek Allah'a (CC) yakınlaşabilirsiniz.

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