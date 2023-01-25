Kandillerde oruç tutulur mu?
Kandiller, Müslümanlar için kutsal sayılıp idrak edilen mübarek günlerdir. Bu zamanlarda insanlar dua, zikir, sadaka ve diğer nafile ibadetler ile durumlarını Yüce Allah'a (CC) arz ederek bağışlanma dilerler. Bu mübarek zamanlarda yapılan nafile ibadetlerden biri de oruç tutmaktır. Peki, kandillerde oruç tutulur mu? Nafile oruç nedir? Nafile oruca nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 25.01.2023
21:24
Kandil ne demektir?
◼ Müslümanlar tarafından
denir. Bu gecelere kandil denilmesinin arkasında Osmanlı Padişahı mübarek sayılarak kutlanan gecelere kandil II. Selim döneminde (1566-1574) camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlanması yatar.
◼ Müslümanlar tarafından kandil olarak kutlanan vakitler
Bazan Arapça Mevlid, Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir geceleridir. "leyl" (gece) kelimesi eklenerek leyle-i Kadr, leyle-i Berât ... şeklinde de kullanıldığı görülür.
◼ Kandil gecelerinin kutlanma zamanları kamerî takvime göre düzenlenmiştir. Buna göre;
➡ Mevlid Kandili Rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib Receb ayının ilk cuma, Mi'rac aynı ayın yirmi yedinci, Berat Şaban ayının on beşinci, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olarak kutlanır.
◼ Kandil günlerinde, müminler ellerinden geldiğince farz ibadetlerinin yanında nafile ibadetleriyle de Allah'a (CC) yaklaşmaya çabalarlar. Müslümanların
. kandil gecelerinde yaptıkları nafile ibadetlerden biri de oruç tutmaktır
Oruç ne demektir?
◼ Oruç sözlükte
"bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" manalarına gelen Arapça savmın (sıyâm) Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Savm ve sıyâm ile türevleri Kur'ân-ı Kerîm'de on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda geçer.
◼ Oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder.
◼ İmsak,
anlamlarında kullanılır. Vakti gelince orucu uygun bir şekilde açmaya, yani orucu sonlandırmaya "oruca başlama, orucun başlangıç anı" denir. iftar
◼ Sözlükte "
anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" (sehûr, sühûr), sahur dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık amacıyla fecrin doğmasından yani imsak vaktinden önce yenen yemeği ifade eder.
◼ Kandil gibi özel günlerde diğer nafile ibadetlerin yanında nafile oruç da tutulabilir.
Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.
◼ Mesela
, cuma günü, perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar Mesela cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. "Receb ayının ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.