Kandillerde oruç tutulur mu?

◼ Kandil gecelerinin kutlanma zamanları kamerî takvime göre düzenlenmiştir. Buna göre;

➡ Mevlid Kandili Rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib Receb ayının ilk cuma, Mi'rac aynı ayın yirmi yedinci, Berat Şaban ayının on beşinci, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olarak kutlanır.

◼ Kandil günlerinde, müminler ellerinden geldiğince farz ibadetlerinin yanında nafile ibadetleriyle de Allah'a (CC) yaklaşmaya çabalarlar. Müslümanların kandil gecelerinde yaptıkları nafile ibadetlerden biri de oruç tutmaktır.