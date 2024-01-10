Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaib Kandili hangi gün?
İslam alemi için büyük bir önem teşekkül eden Üç aylar, Regaib kandili ile başlıyor. 2024'ün ilk kandili olan Regaip, Müslümanların heyecanla beklediği maneviyat yüklü bir gece... 11 Ocak Perşembe gününe tekabül eden Regaib kandili başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemi tarafından kutlanacak. Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili hangi gün? İşte, 2024'ün 11 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan Regaib kandili hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.01.2024
10:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
12:09
REGAİB KELİMESİNİN KÖKENİ
🔹 Regaib,
Arapça kökenli kelimedir ve manasını karşılar. Regaib sözcüğü aynı zamanda, "rağbet edilen şey, hediyenin çoğulu" Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) gelişinin kutlandığı geceye de verilmiş bir isimdir.
🔹 Regaib kandili de bundan ötürü Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecan ve coşku ile kutlanmaktadır. Bu mübarek gün,
Üç ayların ilki olan Receb ayında bulunur.
Regaip Kandili'nin anlamı
2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
2024 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
🔹 İslam aleminin büyük bir heyecan ve coşku ile beklediği Regaib kandili,
2024 yılının 11 Ocak Perşembe gününe tekabül etmektedir.
🔹 Üç ayların başlangıcı ise
12 Ocak Cuma günü, Regaib kandilin hemen ertesi günü olacaktır. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını barındıran maneviyatı yüksek dönemde önemli gün ve geceler de bulunmaktadır.
REGAİBBİYYE NE DEMEK?
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Regaib kelimesinden türeyen ve bizlerin kültür hazinesinde yerini alan sözcükler mevcuttur. Bunlardan biri Regaibbiyye kelimesidir. Bu, "Hz. Peygamberin (SAV) hayatındaki önemli olayları anlatmak maksadıyla kaleme alınan yazılara" verilen bir isimdir. Bir Regaibbiyye örneği verelim:
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Ey cemâ 'at ba 'de-zâ ma 'lûm ola / Ol reġâ'ib ne dimek mefhûm ola (Mehmed Fevzî Efendi‚ Enverü'l-Kevâkib fî Leyleti'r-Reġâ'ib')
↪ Yukardaki dizede, klasik mesnevilerde olduğu gibi besmeleyle başlanmıştır.
Mehmed Fevzî, eserin başında Hz. Peygambere (SAV) salavât getirdikten sonra regaibin ne anlama geldiğini açıklayacağını söyler ki ilk fasıl Regaib ve Regaib gecesinin anlamı hakkında yazılmıştır.
Mehmed Fevzî kimdir?
Mehmed Fevzi, 1826-1900 yılları arasında yaşamış bir âlimdir. Denizlili olan Fevzî Efendi, yaşadığı dönem içerisinde Osmanlı topraklarını dolaşmış ulemadan tanınan bir zat olmuştur.
REGAİB KANDİLİNİN FAZİLETİ
REGAİB KANDİLİNİN FAZİLETİ
🔹 Regaib kandili, bizlerin göremediği şekilde faziletlerle doludur. Bereketin, rahmetin oluk oluk yağdığı bu kutlu gün,
hadislerde, ayetlerde ve pek çok dini metinlerde zikredilmektedir.
🔹 Üç ayların ilki olan
Receb, bu kutlu günü içinde bulundurur. Üç aylar, bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinden dördünü içinde barındırır. Böylece bu süreç daha ehemmiyetli bir hal alır.
Regaip kandili sözleri ve mesajları
REGAİB KELİMESİ KUR'AN-I KERİM'DE NASIL GEÇİYOR?
REGAİB KELİMESİ KUR'AN-I KERİM'DE NASIL GEÇİYOR?
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Regaib sözcüğü, Kur'an-ı Kerim'de aynen geçmese dahi bu kelimeden türeyen adlar mevcuttur. Regaib sözcüğünden türeyen isimler Kur'an'ın birçok suresinde bulunur.
🔹 Örneğin
Bakara suresinde , "yerğabu" Nisa suresinin 127. ayetinde, , "yerğabû" Tevbe suresinin 120. ayetinde , "rağıbûne" Enbiyâ suresinin 90. ayetinde, şeklinde görmemiz mümkündür. "fe'rğab"