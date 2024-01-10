Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaib Kandili hangi gün?

İslam alemi için büyük bir önem teşekkül eden Üç aylar, Regaib kandili ile başlıyor. 2024'ün ilk kandili olan Regaip, Müslümanların heyecanla beklediği maneviyat yüklü bir gece... 11 Ocak Perşembe gününe tekabül eden Regaib kandili başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemi tarafından kutlanacak. Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili hangi gün? İşte, 2024'ün 11 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan Regaib kandili hakkında merak edilenler...