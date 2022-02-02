Resimli Regaip kandili sözleri ve mesajları... En güzel kandil mesajları 2022

İslam aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili 3 Şubat (bugün) idrak edilecek. Sizler için yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, manalı, resimli, uzun ve kısa, anlamlı Regaip Kandili mesajlarını bir araya getirdik. Siz de dua dolu dileklerinizi kandil mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı, en güzel Regaip kandili sözleri ve mesajları...