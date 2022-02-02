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Resimli Regaip kandili sözleri ve mesajları... En güzel kandil mesajları 2022

İslam aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili 3 Şubat (bugün) idrak edilecek. Sizler için yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, manalı, resimli, uzun ve kısa, anlamlı Regaip Kandili mesajlarını bir araya getirdik. Siz de dua dolu dileklerinizi kandil mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı, en güzel Regaip kandili sözleri ve mesajları...

Giriş Tarihi: 02.02.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 11:05
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Dert bildiklerimiz deva, deva bildiklerimiz dert olabilir. Muhakkak ki hayırlı olanı yalnızca Allah (CC) bilir. Yüce Allah (CC) bizleri ferahlığa, İslam âlemini rahmet dolu çağlara çıkarsın.

Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

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Allah Teâla'nın bol bol rahmet ve mağfiret dağıttığı bu gecede birbirimize dua edelim. Unutmayalım ki müminlerin birbirlerine ettikleri dua bir rahmet vesilesidir.

Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?

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Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine girdiğimiz bu günlerde ilk kandil olan Regaib Gecesi'nde size ve ailenize iyi kandiller dilerim.

Üç Aylar Neden Önemli?

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Bu gece Allah'ın (CC) affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol istifade edebileceğimiz Regaib gecesi. Rabbim bizleri rahmet deryasına sığınan hayırlı kullarından eylesin.

Üç Aylar Tesbihi Zikirleri Aşırları

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Rahmet yağmurunun sağanaklar halinde yağdığı, üç ayların ilk kandil gecesinde dualarda buluşmak temennisiyle.

Üç ayların önemi ve fazileti

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