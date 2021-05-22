Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval ayı Kameri takvimde yer alan hicri aylardan biri olup mübarek Ramazan ayından sonra başlar. Hicri aylar, ayın hareketleriyle bağlantılı olarak işler. Bu sebeple hicri ayların uygulandığı takvime Arapçada “ay” anlamına gelen Kameri takvim adı verilmiştir. Hicri aylar hilalin görülmesi ile yani ay hilal haline geldiği zaman başlar. Bu sebeple Ramazan ayının bitiminde görülen hilal şevval ayının başlangıcının habercisidir.

ŞEVVAL AYINDA HANGİ OLAYLAR GERÇEKLEŞMİŞTİR?

Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. İslâm tarihinde şevval ayında birçok önemli olay meydana gelmiştir. Örneğin; Medine'deki bir kısım Yahudilerle yapılan Benî Kaynukā' Gazvesi (2/624), Mekke müşrikleriyle karşı karşıya gelinen Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630) ve Tâif Gazvesi (8/630) gibi birtakım önemli olaylar şevval ayında vuku bulmuştur. Gazvelere ek olarak sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in en küçük oğlu İbrâhim'in bu ayda vefat ettiği (10/632) rivayet edilmektedir.

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ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Şevval orucu Ramazan ayından sonra Ramazan orucunun devamı olarak tutulan ve Peygamber Efendimiz (sav)'in tutulmasını tavsiye ettiği oruçlardan bir tanesidir. Şevval orucunun tutulması Hz. Muhammed (sav) tarafından teşvik edilmiş ve kendisinden şu şekilde bir hadis-i şerif nakledilmiştir:

"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59)

Dolayısıyla mübarek Ramazan oruçlarını tutmuş ve ardından şevval ayında altı gün oruç tutmuş bir kimse Allah-u Teâla katında sanki bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi muamele görür ve büyük bir sevaba nail olur.

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ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Yukarıda zikrettiğimiz hadis-i şerifin yerine gelmesi ve kişinin bir sene boyunca oruçlu olduğu kabul edilmesi için Ramazan ayından sonra şevval ayı boyunca herhangi altı günde oruç tutması yeterlidir.

Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haram sayıldığı için Ramazan bayramının ilk gününü oruçsuz bir şekilde geçirdikten sonra şevval ayı içindeki dilediği altı günde şevval oruçları tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCUNU NE ŞEKİLDE TUTMAK DAHA FAZİLETLİDİR?

Şevval orucuna ramazan bayramından hemen sonra başlanması daha faziletli sayılmaktadır.

Aynı zamanda şevval orucunun ara verilmeden yani altı orucun ardı ardına tutulması daha faziletli olmakla birlikte şevval ayı boyunca istenilen aralıklarla tutulması da mümkündür.

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ŞEVVAL ORUCUNUN FIKHİ AÇIDAN HÜKMÜ NEDİR?

Şevval orucu tutmak fıkhi açıdan müstehap/mendup hükmündedir.

Mendûb sözlükte "istenen, arzulanan, kendisine çağrılan şey" demektir. Fıkıh usulü terimi olarak ise şer'an yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terkedilmesi dinî açıdan kınanmayan işleri ifade eder.

ŞEVVAL ORUCU MİLADİ TAKVİME GÖRE NE ZAMAN TUTULABİLİR?

Hicri takvim daha önce de belirttiğimiz gibi ayın hareketlerini, hâlihazırda resmi olarak kullandığımız miladi takvim ise güneşin hareketlerini esas alır ve ikisi arasında 11 gün fark bulunmaktadır. Dolayısıyla Ramazan orucu başlangıcı ve bayramlar gibi hicri takvim esas alınarak yerine getirilen uygulamalar her sene miladi takvimde aynı tarihe denk gelemez; 10-11 gün önceden başlar.

Bu sebeple içinde bulunduğumuz 2021 yılında geçen yıldan farklı olarak Ramazan ayının başlangıcı 13 Mayıs tarihinde tekabül etmektedir. Dolayısıyla Şevval ayıda 13 Mayıs'ta başlayacak olup 10 Haziran'a kadar devam edecektir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bayramın ilk günü şevval orucu tutulmamalı, diğer günler tercih edilmelidir.

Allah tüm ibadetlerinizi kabul ve makbul eylesin. Oruçlarımızı açarken Filistinli kardeşlerimizin her daim muzaffer olmaları ve Kudüs-ü Şerif ile birlikte bütün Filistin'in en yakın zamanda tamamen hürriyete kavuşması için dua etmeyi unutmayalım.

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER