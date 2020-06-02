İslam uygarlığında coğrafya hakkında az bilinen 25 bilgi

İslam uygarlığında yetişen bilim adamları birçok ilmi konuda öncü oldu. Bunlardan biri de coğrafyaydı. Daha 9. yüzyılın başlarında Ekvator'un uzunluğunu yüksek bilimsel metotlarla 40 bin km kadar bulan Müslümanlar, birçok ilki barındıran eserlerini dünyaya sundu. Dünyanın yuvarlak olduğu fikri, İslam aleminde hicri 1. yüzyılın 2. yüzyıla dönümünde tanınmaya başladı. Öyle ki, Biruni de dahil olmak üzere 10. yüzyılda birçok Müslüman alim için bu bilgisi sıradan sayılıyordu. Sizler için İslam uygarlığında coğrafya hakkında az bilinen 25 bilgiyi derledik.