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İslam uygarlığında coğrafya hakkında az bilinen 25 bilgi

İslam uygarlığında yetişen bilim adamları birçok ilmi konuda öncü oldu. Bunlardan biri de coğrafyaydı. Daha 9. yüzyılın başlarında Ekvator'un uzunluğunu yüksek bilimsel metotlarla 40 bin km kadar bulan Müslümanlar, birçok ilki barındıran eserlerini dünyaya sundu. Dünyanın yuvarlak olduğu fikri, İslam aleminde hicri 1. yüzyılın 2. yüzyıla dönümünde tanınmaya başladı. Öyle ki, Biruni de dahil olmak üzere 10. yüzyılda birçok Müslüman alim için bu bilgisi sıradan sayılıyordu. Sizler için İslam uygarlığında coğrafya hakkında az bilinen 25 bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 13:32
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İslam uygarlığı sırasında yapılan haritalar, genellikle güneyi üstte kuzeyi ise altta olarak şekilde yani günümüzdeki Batılı görümüne göre baş aşağı biçiminde göstermekteydi.

Ölçülere dayanan ilk dünya haritası

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9. yüzyılda İslam uygarlığındaki Müslüman gökbilimciler, dünyanın çevresini o kadar doğru hesapladılar ki, bugün 40.068 olarak kabul edilen ölçüyü sadece 201 km. farkla buldular.

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1073 yılında Kaşgarlı Mahmud, farklı dillerin nerelerde konuşulduğunu gösteren, dairesel bir dünya haritası hazırladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kaleminden "İslam Uygarlığında Coğrafya"

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1154 yılında Müslüman coğrafyacı İdrisî, Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa'nın büyük bir bölümünü gösteren ilk atlası çizdi. Bu Marco Polo'nun Çin'e olan yolculukları ile ilgili anılarını yazmadan yüzyıl önceydi.

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İdrîsî, 15 yılını, Sicilya Norman Kralı II. Roger için 70 tane dünya haritasını hazırlamakla geçirmiştir.

Dünya haritasını ilk çizen alim

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