Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Rahmet ve bereket gecesi: Regaip Kandili bugün idrak edilecek
GÜNDEM

Rahmet ve bereket gecesi: Regaip Kandili bugün idrak edilecek

İslam dünyasında rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili bugün kutlanacak.

Rahmet ve bereket gecesi: Regaip Kandili bugün idrak edilecek
Yayınlanma Tarihi: 11.1.2024 09:45:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:46

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Regaip gecesinin faziletleri REGAİP GECESİNİN FAZİLETLERİ

Rağbetimiz sadece Rabb'imize olmalıdır

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, manevi iklimin hakim olduğu üç aylarda regaip gecesi gibi gün ve geceleri iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Üç aylarda farz ve vacip olan ibadetlerin yanı sıra gönüllü ibadetlerin ön plana çıkması gerektiğini belirten Bozkurt, "Biz zaten normal zamanlarda farz, vacip ve sünnet olan ibadetleri yapıyoruz. Bunun dışında gönüllü ve fedakarca yaptığımız manevi eğilimleri regaip olarak tanımlayabiliriz." dedi.

Regaip kandilinin anlamı - Regaib ne demek? REGAİP KANDİLİNİN ANLAMI - REGAİB NE DEMEK?

Üç ayların habercisinin recep, recep ayının da habercisinin regaip gecesi olduğunu anımsatan Bozkurt, "Bu zaman diliminde manevi eğilimimiz, arzumuz, isteğimiz çokça olmalı. İnşirah Suresi'nde de belirtildiği gibi rağbetimiz sadece Rabb'imize olmalıdır. O halde bu kutsal günlerde dualarımızı, istek ve arzularımızı Rabb'imize iletelim. Rabb'imize içtenlikle dua ederek istekte bulunursak bunu geri çevirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Üç Aylar nedir?- Üç Aylar ne demek? ÜÇ AYLAR NEDİR?- ÜÇ AYLAR NE DEMEK?

Regaip Kandili'nin olduğu günde oruç tutmak, akşamında ise Kur'an-ı Kerim'i okuyup dua etmenin önemini vurgulayan Bozkurt, üç ayların Türkiye ve İslam dünyasının birlik, beraberlik ve dirliğine vesile olması dileğinde bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler regaip kandil İslam üç aylar üç aylar 2024 kandil 2024 Regaip Kandili 2024 üç ayların başlangıcı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN