Regaip gecesinin faziletleri

🔹 Bu gece, Yüce Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha fazla tecelli ettiği, samimi kalplerle Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin umut edildiği ve müminlerin içtenlikle arzuladığı bir zaman dilimidir.

🔹 Regaip Kandili'nin önemi, üç ayların başlangıcı olması ve Müslümanlar için bir nevi hediye niteliği taşımasıyla öne çıkar.