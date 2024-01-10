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Regaip gecesinin faziletleri

İslam'da özel ve manevi anlamları olan zaman dilimleri bulunmaktadır. Müslümanlar için özel ve dini duygusal anlar barındıran geceler vardır. Bu gecelerde, Allah'a yakınlaşma, içsel muhasebe yapma, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve çeşitli hayır işlerinde bulunma gibi ibadetler özel bir değer taşır. Üç aylar, Müslümanlar için manevi bir baharın habercisidir. Bu aylar içinde yer alan dört kandilin ilki Regaip Kandili'dir ve Recep ayındadır. Peki, Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili ne zaman idrak edilir? Regaip Kandili duası var mıdır? Regaip kandili 2024 yılında hangi gün ve geceye denk gelmektedir?

Giriş Tarihi: 10.01.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 13:02
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Regaib Nedir?
Regaib Nedir?

🔹 Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, hediye edilen" anlamındaki "ragibe" kelimesinin çoğulu olan regaib, hadis ve fıkıh literatüründe bol sevap ve mükafat, faziletli amel manalarına gelir.

🔹 Regaib kavramı; sevilen ve beğenilen anlamdaki müstehap, nafile ibadet anlamında da kullanılır.

REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK FAZİLETLİ DUALAR.. REGAİB KANDİLİ'NİN HİKMETİ NEDİR?

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Regaib Kandili ne zaman?
Regaib Kandili ne zaman?

🔹 Peki, Müslümanlar için mübarek bir gün olan Regaip Kandili ne zaman? Regaib, hicrî takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecesidir.

🔹 Bu nedenle Regaib Kandili, rahmet ve mağfiret gecesi olarak miladi takvimde o tarihe denk gelen dönemde idrak edilir.

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Regaib Kandili önemi nedir?
Regaib Kandili önemi nedir?

🔹 Bu gece, Yüce Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha fazla tecelli ettiği, samimi kalplerle Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin umut edildiği ve müminlerin içtenlikle arzuladığı bir zaman dilimidir.

🔹 Regaip Kandili'nin önemi, üç ayların başlangıcı olması ve Müslümanlar için bir nevi hediye niteliği taşımasıyla öne çıkar.

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILACAK ZİKİRLER, TESBİHLER, DUALAR NELERDİR? HADİSLERDEN ZİKİRLER...

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Kandil adı nereden gelir?
Kandil adı nereden gelir?

🔹 Regaip gecesi, üç ayların başlangıcını oluşturan Recep ayının ilk kandilidir ve sonradan "kandil" adı verilmiştir.

🔹 Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566-1574), camilerin aydınlatılması ve minarelerde kandillerin yakılmasıyla kutlandığı için bu gecelere "kandil geceleri" denilmiştir.

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Regaib gecesinin faziletleri nelerdir?
Regaib gecesinin faziletleri nelerdir?

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV) Regaib gecesinde edilen duaların geri çevrilmeyeceğini haber müjdelemiştir. Dolayısıyla Üç Aylar'ın başlangıcı olan bu ilk mübarek gecede yüce Allahtan af ve mağfiret dilemek önemlidir. Allahtan ihsan ve ikram beklenen bir gecedir.

🔹 Bu gece umudun, af dilemenin, teveccühün ve beklentinin gecesidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır ve bolca mağfiret edilir.

REGAİB KANDİLİ'Nİ NASIL İHYA ETMELİYİZ? REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

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