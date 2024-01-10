Regaip gecesinin faziletleri

İslam'da özel ve manevi anlamları olan zaman dilimleri bulunmaktadır. Müslümanlar için özel ve dini duygusal anlar barındıran geceler vardır. Bu gecelerde, Allah'a yakınlaşma, içsel muhasebe yapma, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve çeşitli hayır işlerinde bulunma gibi ibadetler özel bir değer taşır. Üç aylar, Müslümanlar için manevi bir baharın habercisidir. Bu aylar içinde yer alan dört kandilin ilki Regaip Kandili'dir ve Recep ayındadır. Peki, Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili ne zaman idrak edilir? Regaip Kandili duası var mıdır? Regaip kandili 2024 yılında hangi gün ve geceye denk gelmektedir?
Giriş Tarihi: 10.01.2024
12:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
13:02