Regaip kandilinin anlamı - Regaib ne demek?

Üç aylar neden önemlidir?

◼ Her yıl manevi bir arınma ve huzur iklimi getiren üç aylar, bu yıl 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Peygamber Efendimiz'den (SAV) aktarılan rivayetlerin yanı sıra dinî gelenek tarafından mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Miraç, Berat kandillerinin ve Kadir Gecesi'nin bu aylar içinde yer alması üç aylara farklı bir önem addeder.

◼ Bu mübarek üç ay, dinî duyarlılığın daha yoğun hissedilmesine katkı sağlayarak dua, nafile ibadet, zikir ve hayırlı işlere daha çok ehemmiyet verilmesine neden olur.