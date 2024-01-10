Regaip kandilinin anlamı - Regaib ne demek?
Regaip kandili her yıl Recep ayının ilk cuma günü üç ayların gelişini müjdeler. Müslümanlar, kandil gecelerinde nafile ibadetler yapıp, bol bol dua ve tövbe ile Allah'a (CC) yakınlaşmayı umut eder. Bu yıl Regaip kandili, 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Peki, Regaip kandilinin anlamı nedir? Regaip ne demektir? Regaip kandili nedir, neden kutlanır? Sizin için araştırdık.
Giriş Tarihi: 10.01.2024
18:54
Üç aylar neden önemlidir?
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Her yıl manevi bir arınma ve huzur iklimi getiren üç aylar, başlayacak. Peygamber Efendimiz'den (SAV) aktarılan rivayetlerin yanı sıra dinî gelenek tarafından mübarek sayılıp kutlanan bu yıl 12 Ocak Cuma günü Regaib, Miraç, Berat kandillerinin ve Kadir Gecesi'nin bu aylar içinde yer alması üç aylara farklı bir önem addeder.
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Bu mübarek üç ay, dinî duyarlılığın daha yoğun hissedilmesine katkı sağlayarak dua, nafile ibadet, zikir ve hayırlı işlere daha çok ehemmiyet verilmesine neden olur.
Kandil ne demektir?
◼ Müslümanlar tarafından mübarek sayılarak kutlanan gecelere
denir. Bu gecelere kandil denilmesinin arkasında Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566 - 1574) camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak bu gecelerin kutlanması yatar. kandil
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Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri Müslümanlar tarafından kandil olarak kutlanır. Bazen de bu gecelerin önüne Arapça "leyl" (gece) sözcüğü eklenmesiyle leyle-i Kadr, leyle-i Berât şeklinde de kullanımlarına da rastlanır.
Regaip kandilinde ne olmuştur?
◼ Kandil gecelerinin kutlanma vakitleri kamerî takvimde şöyledir:
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Mevlid kandili: Rebîülevvel ayının on ikinci,
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Regaib kandili: Receb ayının ilk cuma,
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Mi'rac kandili: aynı ayın yirmi yedinci,
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Berat kandili: Şâban ayının on beşinci,
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Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilir.
Recep ne demek?
◼ Sözlükte Receb
"korkmak, saygı duymak, tâzim göstermek" manalarına gelir. Recep ayı, hürmet gösterilen ve savaşmanın haram sayıldığı dört aydan biridir. Diğer haram aylar; Muharrem, Zilkade ve Zilhicce'dir.
"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin."
Tevbe Suresi, 36. Ayet
Tevbe Suresi, 36. Ayet Tesfiri:
Hz. İbrâhim ve İsmâil'in şeriatındakine uygun olarak Câhiliye dönemi Arapları da yılın dört ayını kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti olarak savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebden oluşan bu aylar haram aylar (eleşhürü'l-hurum) diye anılırdı.
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Regaip kandilinin anlamı
◼ Receb ayının ilk Cuma gecesi Müslümanlar tarafından
Regaib kandili olarak idrak edilir. Hadis âlimleri bu gecenin Regaib olarak anılmasına bu gecede kılınması gelenek hâline gelen Regaib namazıyla ilgili rivayetlerin neden olduğunu düşünür.
◼ Arapça bir sözcük olan "Regâib" hadis ve fıkıh literatüründe
manalarına gelir ve "bol sevap ve kendisine rağbet edilen şey, faziletli amel" "rağibe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için emek vermek anlamındadır.
Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?