Allah'ın (CC) sevmediği 6 huy
Hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim, Hak Teala'nın kelamıdır. Allah Resulü Hz. Muhammed (SAV) ise yürüyen Kur'an, güzel ahlakın hayat bulmuş halidir. İlahi mesajlarda Allah Teala insanoğlunun uzak durması gereken ve yakınlaşmasını istediği hasletleri belirtir. Bizlere düşen iyiliklere sımsıkı sarılıp kötü amellerden uzak kalmaktır. Bu minvalde Hak Teala'nın sevmediği 6 huyu araştırdık.
Giriş Tarihi: 20.10.2023
18:26
Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
18:55
🔸
Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de müminleri bazı konularda uyararak hak yolunun esaslarını göstermiştir. Resulullah (SAV) yaşantısı ve güzel ahlakı ile bu esasları pratik olarak Müslümanlara öğretmiştir.
🔸
Allah Teala'nın sevmediği hasletlerden olan ahit bozmak, israf etmek, nankörlük, ululuk taslamak, haddi aşmak, bozgunculuk gibi kavramları ayet ve hadisler ışığında inceledik.
ACZ DOLU BİR İTİRAF DUA
"Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez."
Enfâl Suresi 58. Ayet
Enfâl Suresi 58. Ayet Tefsiri
◾ Bir topluluğun sözleşmeyi bozarak müslümanlara karşı hareket etmeleri ihtimali her zaman mevcuttur. Yalnızca bu ihtimal sebebiyle sözleşmeyi bozmak gerekmez. "Endişe edersen" şeklinde çevirdiğimiz fiilin kökü olan havf "korkmak" demektir ve burada korkudan maksat, zayıf ihtimale, delilsiz zanna, kuruntuya bağlı korku değil, gerçek haber ve istihbarata dayanan korkudur, gerçekleşme ihtimali çok güçlü olan tehlikedir.
TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
🔸 Verilen
sözden caymak, kelama uygun hareket etmemek olan ahit bozmak bir vefasızlık ve münafıklık alameti olarak kabul edilir. İslam ahlakının en güzel örneklerinden olan ahde vefa, Resul-i Ekrem'in (SAV) en önem verdiği ahlak ilkelerinden biridir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak dikilip bu falanın vefasızlık alametidir diye ilan olunacaktır."
(Buhari, Cizye 22 - Müslim, Cihad 17 - Ebu Davud, Cihad 150 - Tirmizi, Siyer 28 - İbni Mace, Cihad 42)
"Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez."
A'râf Suresi 31. Ayet
A'râf Suresi 31. Ayet Tefsiri
◾ Kureyş ve diğer birkaç soylu kabile dışındaki müşrikler, başlıca kutsal mekânlarını çıplak ziyaret eder; ziyaret dönemlerinde et, yağ, süt gibi değerli gıda maddelerini yemezler; diğerlerini ise çok az yerler ve bunun dinî bir vecîbe olduğuna inanırlardı (bk. Taberî, VIII, 159-163). Âyet bu bâtıl uygulamayı ilga etmekte, ibadet sırasında örtünme zorunluluğu getirmektedir; ayrıca haram olduğuna dair özel hüküm bulunmayan maddelerin yenilip içilmesine de –israfa kaçmamak şartıyla– izin vermektedir. Âyetin özel maksadı, kutsal mekânları çıplak vaziyette ziyaret veya tavaf etmeyi yasaklamaktır.
TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
🔸
Ölçüsüz harcamak anlamında israf kavramı, Allah Teala tarafından müminler için yasaklanmıştır. Eldeki imkanların fazlaca kullanılması olan israf, toplumsal ve beşeri dengenin tesisi için önemli bir mefhumdur.
Abdullah bin Amr (RA) anlatıyor:
Bir gün Sa'd b. Ebû Vakkas (RA) abdest alırken Resulullah (SAV) onun yanına uğramıştı.
"Bu ne israf?" buyurdu.
Sa'd (RA),
"Abdestte de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah (SAV),
diye cevap verdi. "Evet, akan bir nehirde bile abdest alıyor olsan israf olur."
(İbn Mace, Taharet 48)