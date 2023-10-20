Allah'ın (CC) sevmediği 6 huy

🔸 Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de müminleri bazı konularda uyararak hak yolunun esaslarını göstermiştir. Resulullah (SAV) yaşantısı ve güzel ahlakı ile bu esasları pratik olarak Müslümanlara öğretmiştir.

🔸 Allah Teala'nın sevmediği hasletlerden olan ahit bozmak, israf etmek, nankörlük, ululuk taslamak, haddi aşmak, bozgunculuk gibi kavramları ayet ve hadisler ışığında inceledik.

ACZ DOLU BİR İTİRAF DUA