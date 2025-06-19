Mısır’a bırakılan Osmanlı adası: Sevakin

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🔹Afrika'nın en stratejik noktalarından biri olan, Sudan'ın kuzeydoğusunda kalan, iki kıtayı birbirinden ayıran Kızıldeniz kıyısının önemli bir limanı Sevakin Adası aslında tarihimizin unutulmaz bir parçası...

🔹Asırlar boyunca Osmanlı Devleti'ne ait olan Sevakin adası, ticari ve ekonomik yönünden dolayı Sudanlılar tarafından "Afrika'ya açılan kapı" diye anılmakta.

AFRİKA'NIN KADERİNİ OSMANLI DEĞİŞTİRDİ