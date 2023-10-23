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Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gidiyor

Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan iki uçak Mısır’a hareket ederken, gün içerisinde iki uçağın daha havalanacağı bildirildi.

Türkiye’den, Gazze’ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gidiyor
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2023 14:47:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 15:13

Türkiye'nin Gazze'ye yardımları kapsamında, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak saat 09.00'da havalandı.

Gazzeli halk için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti.

Yardımlar kapsamında ikinci uçak saat 12.00'de Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket ederken, gün içerisinde iki uçağın daha Mısır'a gideceği bildirildi.

Öte yandan, dün Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etmişti.

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