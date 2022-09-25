Her köşesinde bambaşka tarihi güzellikler barındıran ülkemizde ve her gün birbirinden önemli gelişmeler yaşanan dünyamızda yaşanan gündem haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. İşte bu hafta gündem olan başlıklar…

YEŞİL VATANI ALEVLERE KARŞI SAVUNAN "KIRMIZI KÖPÜK" İHRACAT YOLUNDA

Türkiye'nin orman varlığının korunması amacıyla tamamı yerli imkânlarla üretilen yangın geciktirici ürün, çeşitli ülkelerden de ilgi görerek ihracat yolunda ilerlemeye başladı. Orman yangınlarında ağaçların yanmasını yavaşlatan yerli yangın geciktirici, yeşil vatanın alevlere karşı savunulmasında büyük rol oynuyor. İzmir'de yüzde 100 yerli imkânlarla Türk mühendisler tarafından geliştirilen sıvı, tatbikatlarda elde edilen başarılı sonuçların ardından 1 Haziran'dan bu yana yangınla mücadelede kullanılıyor.

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81 İLDE 15 BİNER ADIM ATARAK 7 AYDA 45 KİLO VERDİ

İstanbul'da yaşayan Fevzi Erdem, fazla kilolarından kurtulmak için başlattığı proje ile 7 ayda tam 45 kilo verdi. Salgın sürecinde evde çok zaman geçirdiği için 170 kiloya ulaşan 37 yaşındaki Erdem, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. İstanbul'dan trenle Edirne'ye giderek hedefini Ağrı Dağı çevresini dolaşarak tamamlayan Erdem, dolaştığı illerdeki gezilerini kamerayla kayıt altına aldı. 7 ay süren bu gezisinin sonucunda kendisine artık büyük gelen kıyafetlerini Ağrı Dağı eteklerine gömerek projesini tamamladı.

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DİYARBAKIR'DA "12. KARPUZ FESTİVALİ" DÜZENLENDİ

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" gerçekleştirildi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, karpuz yüklü develerin de yer aldığı yürüyüşle başladı. Halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği festivalde, çocuklar arasında karpuz yeme, yuvarlama ve karpuza en yakışan çocuk yarışmaları düzenlendi. Üreticiler arasında gerçekleşen karpuz ağırlık yarışmasını tam 51 kilo 400 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı kazandı.

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GEZGİN ARICI "EN İYİ BAL" İÇİN KOVANLARIYLA İL İL DOLAŞIYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Abdullah Erdoğan, 23 yıldır sürdürdüğü gezgin arıcılıkta en iyi balı sağmak için zengin floraya sahip illeri dolaşıyor. İlkbaharda Adana'dan başladığı arıcılık mesaisine sırasıyla Kayseri, Konya ve Aydın'da devam eden Erdoğan'a bu süreçte genellikle ailesi de eşlik ediyor. İlkbahardan sonbahara kadar arıcılık için ailesiyle zorlu bir mücadele veren Erdoğan, kırsal alanlarda şarj edilebilir ışık kaynakları ve taşıma su ile günlük ihtiyaçlarını gideriyor. Toplamda 300 kovan arısı bulunan Abdullah Erdoğan, yıllık ortalama 5 ton bal çıkararak bunları genellikle toptan şekilde fabrikalara satıyor.

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MANİSA'DA İMAMIN AYAKKABISINI ALIP KAÇAN TİLKİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Manisa'da tilkinin cami avlusundan imamın ayakkabısının tekini alıp kaçtığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yuntdağyenice Mahallesi camisinde görev yapan imam Murat Vargün, camiden çıkarken ayakkabısının tekinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, camiye giren bir tilkinin ayakkabısının tekini alıp götürdüğünü gördü. Bunun üzerine ayakkabısını aramaya çıkan Vargün, camiden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki mezarlıkta ayakkabısının tekini bulabildi.

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