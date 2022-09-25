Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyüne kurulan Süloğlu Bal Ormanı, gezgin arıcılar ve bölgedeki arıcıları ağırlamaya başladığı ilk yılda ürünün kalite ve rekoltesine katkı sağladı.

Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" kapsamında Edirne Valiliği öncülüğünde Süloğlu Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulmaya bu yıl başlanan ormana lavanta, kekik ve biberiye gibi aromatik bitkiler ekildi, bal üretimine katkı sunacak ağaçlar dikildi.

Bölgede arıcılığı yaygınlaştırmak ve bal üretimini artırmak için 1800 dönümlük alanda oluşturulan ormana, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik arı konaklama alanları ve bal sağım binası inşa edildi. Zengin florasıyla ilk yılda arıcıların faydasını gördüğü bal ormanı, kaliteyi artırırken yüksek verimli bal üretimine katkı verdi.

"Arıcılarımız çok memnun"

Keramettin köyü muhtarı Erdoğan Uzun, bal ormanının arıcılığın gelişmesini sağlayacağını ve bölgeye katma değerli bir ürünün ekleyeceğini söyledi. Bal ormanının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"180 hektarlık alanda kurulan bal ormanımızın hemen girişinde arı konaklama yerleri mevcut. Lavabolar, tuvaletler, su kuyumuz ve bal sağım binamız var. Alanın her yerinde arı konaklama yerlerimiz var. Bu yıl planlaması yapılan orman tamamlanarak hızlı bir şekilde hemen faaliyete geçirildi. 4 bin kovan kapasiteli bal ormanında yaklaşık 1500 kovanımız var. İlk yıl 15 arıcımız bal üretimi gerçekleştirdi. Arıcılarımız çok memnun, üreticilerin memnun olduğu yerde köy heyeti olarak biz de mutlu oluyoruz."

Uzun, ormanın üretime önemli katkı verdiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Arıların sevdiği, bal üretimine olumlu yansıyacak bitkiler ekildi, ağaçlar dikildi. Ormanın daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki yıl daha güzel olacak, daha çok arıcıyı bekliyoruz buraya. İnşallah bunu da başaracağız. Bal ormanı sayesinde bölgede arıcılık gelişecek, bal verim ve kalitesi artacak. Burasını bir cazibe merkezine çevirmek istiyoruz. Biz vatandaşların da buraya gelip, kovanlarda balların toplanmasını ve süzme işlemini görmelerini istiyoruz. Taze bir şekilde, paketlenip tertemiz biçimde balını almasını ve evinde tüketmelerini istiyoruz."

"Bizim için çok faydalı"

Arıcı Ramazan Kara da bal ormanı sayesinde köyde arıcılığa ilginin arttığını belirtti. 41 kovanda üretim yaptığını anlatan Kara, "Arılarımız hala bal yapıyor. Peteklerde oldukça çok bal var. Şu anda çok güzel. Ekilen lavantalar, biberiyeler, kestaneler ve diğer farklı ağaç ve bitkiler daha da gelişince bize faydası olacak. Köyümüze kurulan bal ormanı verimi ve kaliteyi artırıyor. Güzel bir yatırım oldu. Bizim için çok faydalı ve karlı bir iş. Geçen yıl yaklaşık 100 kilo bal üretimi yaparken bal ormanı oluşturulduktan sonra yüzde 20'den fazla artış sağladık." diye konuştu.

Arıcı Hüseyin Sarıdere de elde ettikleri balın aromasının güzel olduğunu ifade etti. Üretime katkı veren bitki ve ağaçların ormanda bulunduğunu aktaran Sarıdere, "Kalite ve verimi artıracak. Her çeşit balı burada üretebileceğiz." dedi.