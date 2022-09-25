Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tilkinin caminin avlusundan imamın ayakkabısının tekini alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yuntdağyenice Mahallesi camisinde görev yapan imam Murat Vargün, sabah namazını kıldırıp cemaati gönderdikten sonra bir süre camide vakit geçirdi.
Camiden çıkarken ayakkabısının tekinin yerinde olmadığını gören Vargün, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, camiye giren bir tilkinin ayakkabısının tekini alıp götürdüğünü gördü. Tilkinin gidebileceği yerleri kontrol eden imam, camiden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki mezarlıkta ayakkabısının tekini buldu.