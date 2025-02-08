Yalnız yaşamın yükselişi: Türkiye’de tek kişilik hanehalklarının profili
Yaşadığımız dönemin en çarpıcı istatistik verileri açıklandı. Türkiye'de son 10 yılda hanehalklarının sayısı iki kat artmış durumda... Tek kişilik hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 13,9 iken, 2023'te yüzde 19,7'ye yükseldi. Peki, yalnızlığın; bireysel yaşamın, ekonomik, toplumsal gibi normların üzerinde ne gibi etkisi var? Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan, TÜİK verilerinden elde edilen analizler ile Türkiye'deki tek kişilik hanehalklarının demografik yapısını, coğrafi dağılımını, gelir durumlarını ve sosyal ilişkilerini kapsamlı bir çerçevede değerlendiren raporun detaylarını aktardık.
◼ Tek kişilik hanehalklarının gün geçtikçe artışı, yaşadığımız dönemin sosyal, ekonomik ve demografik dönüşümlerinin en dikkat çekici simgelerinden biri haline geldi.
◼ TÜİK verilerine göre; son 15 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış göstermiş durumda. Türkiye'de geniş aile kavramı ise gittikçe kayboluyor. Bunun yerini tek kişilik yaşantılar alıyor.
◼ TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, Türkiye'de tek kişilik hanehalklarının oranı 2014 yılında %13,9 iken, 2023 yılında %19,7'ye yükseldi. Konuya ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, TÜİK verilerine ilişkin sunum yaptı.
◼ Bu bağlamda, tek kişilik hanehalkı sayısı 2014'te 2.931.085 iken, 2023'te 5.192.825'e ulaştı. Bu korkunç artış, doğurganlık oranlarındaki düşüş, boşanma oranlarındaki artış, göç dinamikleri ve sosyal normlardaki değişim gibi çeşitli faktörler ile bağlantılı olduğu gösteriliyor.
◼ TÜİK istatistiklerine göre, tek kişilik hanehalklarının demografik profili incelendiğinde, yaş ve cinsiyetin belirleyici olduğu görülüyor. Genç erkekler genellikle iş ve eğitim için bağımsız yaşamayı tercih etmekteyken, kadınlarda yalnız yaşama eğilimi yaş ilerledikçe artış göstermektedir.
◼ Tek kişilik hanehalkları içerisinde evli nüfusun da oranı oldukça yüksek. Bu nedenle evli bireylerin çeşitli sebeplerle ayrı yaşama eğiliminde olduğu ve aile bütünlüğünün korunmasında bir hayli zorluklar yaşandığı görülmektedir.
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◼ Ekonomik koşulların, kariyer odaklı yaşam biçimlerinin ya da çeşitli kişisel tercihlerin evli bireylerin ayrı evlerde yaşamalarına yol açtığını düşündürmekte ve bu eğilim aile bağlarını da zayıflatmaktadır.
◼ Tabi bu durum aynı zamanda doğurganlık oranlarını da olumsuz etkileyecektir. Özellikle genç yaşlarda evli olup tek başına yaşayan bireyler, çocuk sahibi olma planlarını erteleyebilir ya da bu süreçten bütünüyle uzak durabilmektedir.
Türkiye genelinde her 5 haneden 1'i artık tek kişi
◼ Enstitü Sosyal'in hazırladığı "Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de tek kişilik Hanehalklarının Profili" raporu, dikkate değer bulgularıyla öne çıkıyor.
◼ Özelikle tek kişilik hanehalklarının oranı, 2014 yılında %13,9 iken, 2023'te %19,7'ye yükseldi. Yani Türkiye genelinde her 5 haneden biri artık tek kişiden oluşuyor.
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