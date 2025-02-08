Yalnız yaşamın yükselişi: Türkiye’de tek kişilik hanehalklarının profili

3 /10 KÜRESEL DÜZEYDE GEÇ EVLİLİK, YÜKSEK BOŞANMA











◼ TÜİK istatistiklerine göre, tek kişilik hanehalklarının demografik profili incelendiğinde, yaş ve cinsiyetin belirleyici olduğu görülüyor. Genç erkekler genellikle iş ve eğitim için bağımsız yaşamayı tercih etmekteyken, kadınlarda yalnız yaşama eğilimi yaş ilerledikçe artış göstermektedir.

◼ Tek kişilik hanehalkları içerisinde evli nüfusun da oranı oldukça yüksek. Bu nedenle evli bireylerin çeşitli sebeplerle ayrı yaşama eğiliminde olduğu ve aile bütünlüğünün korunmasında bir hayli zorluklar yaşandığı görülmektedir.

Çocuklarımızı sosyal medyanın karanlık yüzünden nasıl koruruz?