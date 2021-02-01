Ürdün’de nereye gidilir? - 2
Ürdün, birbirinden kadim mimari yapıları, camileri, türbeleri, sokakları ve lezzetleriyle insanın tüm benliğinde iz bırakan bir ülke... Her bir köşesinde bütün geçmişinden izler taşıyan Ürdün, görülmeye ve keşfedilmeye layık bir yer... Geçen yazımızda Madaba ile başladığımız Ürdün serüvenimize bu yazımızda başkent Amman'daki Vasatu'l Beled ile devam ediyoruz.
Giriş Tarihi: 01.02.2021
17:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
17:57
Ürdün'ün başkenti olan Amman'da ticaretin merkezinin aktığı, kültürel, günlük, hediyelik insanın ne ihtiyacı olursa rahatlıkla bulabileceği tarihi bir çarşı. "Vasatu'l Beled"
🔶 Alışveriş Merkezi kültürü her ne kadar bütün ülkelerde olduğu gibi Ürdün'de de popüler hale gelmişse de Vasatu'l Beled hem yerli halkın hem de turistlerin vazgeçilmezleri ve uğrak noktalarından bir tanesi.
Vasatu'l Beled ülkenin ortası anlamına gelmekte. Yani
Amman'da ticaretin kalbinin attığı yer.
🔷 Burada koku, kıyafet, hediyelik eşyaların satıldığı dükkânların yanı sıra işlerinde oldukça iyi kahvaltılık ve akşam yemeği menüleri sunan birbirinden ünlü restoranlara ve taze meyve suyu ve kokteyli yapan içecek dükkânlarına rastlamak mümkün.
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Pandemi sürecinde Ürdün'e yolculuk
Öncelikle
ulaşım ile alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ürdün'de genel olarak toplu taşıt kullanma geleneği pek yaygın değil. Vasatu'l Beled'e
🔶 İnsanlar genel olarak kişisel araçları ile bir yerden diğer yere ulaşım sağlıyorlar. Ancak nadir de olsa ana noktalar arasında bazı otobüs hatları bulmak mümkün.
Vasatu'l Beled mevcut birçok otobüs hattının uğrak noktalarından birisi.
🔷 Bu sebeple Vasatu'l Beled'e gitmek isterseniz yerli halktan otobüslerin nereden ve saat kaçta geçtiğini öğrenebilir ya da en kısası ve garantisi önünüzden geçmekte olan bir taksiye atlayarak Vasatu'l Beled'e ulaşabilirsiniz.
Vasatu'l Beled'e vardığınızda dikkatinizi çekecek ilk mimari yapı çarşının ortasında bulunan
yani Hüseyni Cami'si. Mescid-i Hüseyni Amman'daki en eski mescittir. "Mescid-i Hüseyni" 1923 yılı, Ürdün kralı I. Abdullah zamanında yaptırılan bu mescit I. Abdullah'ın babası kral Hüseyin'e ithaf edilmiştir.
🔶 Hüseyni Camisi'nin inşa edildiği yerde Emevilere ait bir mescit olduğu ve Hüseyni Camisi'nin bu mescidin kalıntıları üzerine inşa edildiği iddia edilmektedir.
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Ürdün'de nereye gidilir? Madaba gezisi…