Ürdün’de nereye gidilir? - 2

"Vasatu'l Beled" Ürdün'ün başkenti olan Amman'da ticaretin merkezinin aktığı, kültürel, günlük, hediyelik insanın ne ihtiyacı olursa rahatlıkla bulabileceği tarihi bir çarşı.

🔶 Alışveriş Merkezi kültürü her ne kadar bütün ülkelerde olduğu gibi Ürdün'de de popüler hale gelmişse de Vasatu'l Beled hem yerli halkın hem de turistlerin vazgeçilmezleri ve uğrak noktalarından bir tanesi.