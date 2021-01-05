Pandemi sürecinde Ürdün’e yolculuk
Covid-19 salgını tüm hayatımızı etkilediği gibi yurt içi ve yurt dışı birçok seyahat planımızı da yeniden gözden geçirmemize sebep oldu. Aylar önce planlanmış yolculuklar üst üste birçok kez iptal edildi veya biletler bilinmez bir tarihte kullanılmak üzere açığa alındı. İşte bizim de bu yılki Ürdün planımız pandemi sürecinde tam bir yılan hikâyesine döndü.
Giriş Tarihi: 05.01.2021
15:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
16:21
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Ürdün'e gidebilmek için çok önceden akademik bahar dönemi bitişini hesaplamış ve Ramazan Bayramı'nı Ürdün'de geçirmek üzere Amman biletlerimizi rezerve etmiştik. Ancak Mart ayı içinde görülmeye başlana n Covid vakaları günbegün arttığı için çoğu ülke sınırlarını ve havalimanlarını kapattı ve bizim de Ürdün uçuşu iptal oldu. Daha sonra biz bu uçuşu Kurban Bayramı'nı Ürdün'de geçirmek üzere yeniden rezerve ettiysek de nafile. Korona hala geçiş vermemekteydi.
✈ Herhalde bu sene gidemeyeceğiz diye üzülmeye başlamışken
Ürdün Sağlık Bakanlığı her ülkeye tehlike oranına göre renk vereceğini ve havalimanını açmaya karar verdiğini ilan etti. Ümitlerimiz yeniden yeşermişti…
Katar'da alışveriş kültürü
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Ürdün'e doğrudan giriş yapabilecek ülkelerden gelen misafirler yeşil listeye, giriş yaptıktan sonra 1 hafta karantina altına alınacak misafirler hiçbir şekilde Ürdün sınırlarına yaklaşmaması gereken misafirler ise sarı listeye, alınıyorlardı. Ürdün'de Türkiye'den farklı olarak karantinaya alınan kimseler kırmızı listeye otel ve ulaşım masraflarını kendileri karşılıyorlar ve Ölü Deniz civarındaki karantina otellerinde yerleştiriliyorlardı. Listeler her hafta ülkelerin Covid raporlarına göre güncelleniyordu.
➡ 2020 dokuzuncu ayın ortalarına doğru Türkiye
alındı. Biz de hemen bu fırsatı değerlendirdik ve yolculuk işlemlerini tamamladık. Ürdün'e girebilmemiz için yeşil listeye yolculuktan maksimum 120 saat önce PCR testi yaptırmamız ve bu testin negatif çıkması gerekiyordu. Daha sonra Ürdün havalimanında bir test daha yaptıracaktık. Testlerin haricinde Ürdün vatandaşı olmayan kimselerin ayrıca Corona'yı kapsayan en az bir aylık sağlık sigortası yaptırmaları zaruriydi. Bir de uçağa binmeden önce "Aman" adında bir uygulamayı telefonlarımıza indirmemiz gerekiyordu.
➡ Öncelikle PCR testinin Türkiye'de nerelerde yaptırılabileceğini araştırdık. Öğrendik ki
devletimiz tarafından pandemi hastaneleri oluşturulmuş; ancak bu hastanelerde yalnızca semptom gösteren kişilere test yapılıyormuş.
➡ Birtakım özel hastanelerde de test yaptırılabiliyordu ancak bu hastanelerde test yaptırmak ya çok külfetliydi ya da sonuçları uluslararası kabul görmüyordu.
➡ Üçüncü seçenek ise
havalimanına gidip orada test yaptırmaktı. Havalimanında PCR testi Türk vatandaşları için de yabancı uyruklu kimseler için de 250TL idi. Bu arada İstanbul Havalimanına gitmek için Havaist otobüslerinin dışında birçok semtten hareket eden İETT otobüsleri de var. Belediye otobüsleri ile havalimanına gitmek aylık akbil kullanan öğrenciler için oldukça ekonomik oluyor.
Bir günde İstanbul'da öğrenci olarak neler yapabiliriz?
➡ Havalimanındaki test işlemleri oldukça hızlı ve profesyonel bir şekilde yapılıyordu. Ağız ve burundan alınan sıvı örneklerimizin sonucunu
3 saat gibi kısa bir süre içinde e-nabız sistemi üzerinden öğrendik. Çok şükür negatifti.
➡ Sonucumuzu biletlendirme işlemlerimizi yapan kişiye gönderdik. Bu kişi bizim için resmî QR kodlar edindi. Bu kod bizim için hayati önem taşıyordu. Çünkü Ürdün havalimanına girer girmez bu kodlarla teste alınacaktık. Biletlendirme yapan kişi aynı zamanda
Ürdün sağlık sigorta işlemlerini de yapıyordu. Sigortanın maddi bedeli 20 Ürdün dinarı yani yaklaşık olarak 210 TL, Ürdün'de yapılacak testler ise kişi başı 40 Dinar yani yaklaşık olarak 420TL idi.
➡ Uçuştan üç saat önce havalimanına vardık. Seyahat kısıtlamaları sebebiyle havalimanı oldukça sakindi. Check-in işlemleri sırasında PCR testi sonuçlarımız, Ürdün sağlık sigortasının geçerli olup olmadığı ve Ürdün'de test yapılmak üzere edinilmesi gereken QR kodlarımız defalarca kontrol edildi.
Rezervasyon yaptığı halde hala test yaptırması gerektiğini bilmeyen ya da test sonucu henüz çıkmamış birçok insan vardı ki maalesef hiçbirisi uçağa alınmadı.
➡ Sorunsuz bir şekilde tüm işlemlerimizi tamamladık. Uçağımız havalandı ve nihayet Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na vardık. Bütün yolcular hemen test merkezine alındı. Havalimanında yaklaşık olarak üç buçuk saat test sonuçlarının çıkmasını bekledik. Zaten sonuç çıkmadan ülkeye giriş yapmak mümkün değildi. Çok şükür ki buradaki testimiz de negatif çıktı.
➡ Ancak aynı uçakta geldiğimiz iki kişinin sonucu pozitifti. Bu sebeple onları ve yan koltuklarında seyahat eden kişileri hemen karantina altına aldılar. Sonucu pozitif olan kişilerle aramızda birçok koltuk olduğu için biz bu durumdan olumsuz yönde etkilenmedik.
Kontroller, testler, beklemeler ve uçuşla birlikte toplamda 12 saatlik bir sürecin ardından hava limanından sağ salim çıkmayı başarmıştık.
Tarihe tanıklık eden meydanlar
➡ İlk yolculuğumuzdan yaklaşık üç ay sonra Ürdün'e yapmış olduğumuz Aralık ayı uçuşunda sistemsel anlamda bazı değişiklikler vardı. Örneğin hava limanı bütün ülkelere açıktı ancak yolculuktan önce yapılması gereken PCR testi maximum 72 saate düşürülmüş ve Ürdün tarafından sonucu kabul edilen hastanelerin isimleri resmi olarak belirlenmişti.
Bu sebeple bizde havalimanı yerine ikinci yolculuğumuzda Cerrahpaşa Hastanesi'nde test yaptırmayı tercih ettik.
➡ Türkiye'de yurt dışı test yaptırma ve Ürdün hava limanında yapılan test bedeli hala
250 tl ve 40 Ürdün dinarı. Bunların haricinde Ürdün vatandaşı olmayanların artık 15 günlük sağlık sigortası yaptırmaları yeterli oluyor. Yapılan en iyi yenilik ise Ürdün'e giriş yapanlar artık test sonuçları çıkana kadar havalimanında beklemek zorunda değil. Bu sebeple Aralık ayında yapmış olduğumuz Ürdün yolculuğunun çok daha az yorucu ve eğlenceli olduğunu söyleyebilirim.
Ürdün kültürü, yemekleri, gezilecek ve görülecek yerlerini de anlatacağımız gelecek yazılarda buluşmak dileğiyle... 😊
FİKRİYAT SÜMEYYE ALI JABER