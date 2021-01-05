Pandemi sürecinde Ürdün’e yolculuk

✈ Ürdün'e gidebilmek için çok önceden akademik bahar dönemi bitişini hesaplamış ve Ramazan Bayramı'nı Ürdün'de geçirmek üzere Amman biletlerimizi rezerve etmiştik. Ancak Mart ayı içinde görülmeye başlanan Covid vakaları günbegün arttığı için çoğu ülke sınırlarını ve havalimanlarını kapattı ve bizim de Ürdün uçuşu iptal oldu. Daha sonra biz bu uçuşu Kurban Bayramı'nı Ürdün'de geçirmek üzere yeniden rezerve ettiysek de nafile. Korona hala geçiş vermemekteydi.

✈ Herhalde bu sene gidemeyeceğiz diye üzülmeye başlamışken Ürdün Sağlık Bakanlığı her ülkeye tehlike oranına göre renk vereceğini ve havalimanını açmaya karar verdiğini ilan etti. Ümitlerimiz yeniden yeşermişti…

Katar'da alışveriş kültürü